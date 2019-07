Obajtek: mamy wielką determinację, aby przeprowadzić fuzję

Mamy wielką determinację, aby przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca. Będzie to korzystne dla obu spółek, dla Gdańska, Płocka i całej polskiej gospodarki - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Za nami kolejny krok, złożyliśmy formalny wniosek do Komisji Europejskiej. Liczymy na pozytywną decyzję. Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami KE. Mamy wielką determinację, aby przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca. Będzie to korzystne dla obu spółek, dla Gdańska, Płocka i całej polskiej gospodarki - powiedział prezes Obajtek.