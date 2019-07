Premier: Rząd nie jedzie na wakacje, ciężko pracujemy

Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać. Żeby wygrać jesienią, musimy zachować pokorę, nie wpadać w tryumfalizm. Wcale nie jest tak dobrze, jak by się wydawało. Musimy być czujni i ciężko pracować. To mogę obiecać. Rząd nie jedzie na wakacje. Ciężko pracujemy do 11 października, bo 12 będzie cisza wyborcza — zapowiadał premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Katowicach „Myśląc: Polska 2019”, relacjonuje portal wPolityce.pl.

Jestem zbudowany tym, co do tej pory wydyskutowaliśmy i usłyszeliśmy. Chcę powiedzieć kilka zdań o czekających nas zadaniach. Zacznę od tego, co jest ważne przy wdrażaniu trudnych projektów. Wiele z nich dzieje się na styku z UE i tu bywa różnie. Jak wiecie, ostatnio mieliśmy kilka sporów. Na szefa KE miał zostać wybrany pewien pan, który mówił, że się bardzo nami interesuje i zajmuje. Ale my tego nie chcemy. Mamy swoją drogę naprawy państwa i nie możemy zgodzić się na to, żeby ważne stanowiska piastowała osoba, która nas poucza i obraża. Na to nie ma naszej zgody mówił premier.

