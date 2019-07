PKN Orlen wdroży PPK przy współpracy z Grupą PZU

PKN Orlen zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podały obie spółki w osobnych komunikatach.

To już kolejne pole współpracy między Grupą PZU a PKN Orlen. Największy polski ubezpieczyciel zapewnia już pracownikom płockiego koncernu kompleksową opiekę zdrowotną w ramach pakietów medycznych PZU Zdrowie, a także ubezpieczenia na życie, poinformowano.

Inwestujemy w rozwój wszystkich pracowników w ramach Grupy Orlen, dbając o ich satysfakcję z warunków zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa. Szeroka oferta pakietów socjalnych to jeden ze sposobów na utrzymanie, ale też pozyskanie najlepszych specjalistów w branży. Pracownicze plany kapitałowe są ważnym uzupełnieniem tej oferty i cieszy nas, że możemy realizować ten program z zaufanym i wiarygodnym partnerem, jakim jest PZU - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Wspólnie napędzamy przyszłość, jak głosi credo PKN Orlen. Dla PZU ta przyszłość to finansowe bezpieczeństwo pracowników, którzy zdecydują się na oszczędzanie w PPK. Oferując atrakcyjne warunki, chcemy wspierać budowanie oszczędności przez Polaków, co wspomoże jakość życia na emeryturze. Jako Grupa PZU jesteśmy dla klientów biznesowych i indywidualnych bezpiecznym, sumiennym i stabilnym partnerem. Dziękujemy PKN Orlen za zaufanie - dodał prezes PZU Paweł Surówka.

Jak poinformowało biuro prasowe PKN Orlen, koncern jest na zaawansowanym etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w ramach całej Grupy Orlen. Wyłonienie instytucji finansowej do obsługi PPK to naturalna konsekwencja realizowanego procesu. Prace nad wdrożeniem PPK zostały rozpoczęte w Orlenie kilka miesięcy temu. Obejmują one różne aktywności, w szczególności takie jak: przygotowanie komunikacyjne, administracyjne, w zakresie IT oraz relacji z partnerami społecznymi.

Zamiarem PKN Orlen jest wdrożenie PPK we wszystkich spółkach grupy kapitałowej w jednym czasie, bez względu na wielkość zatrudnienia w tych podmiotach. PPK zostaną uruchomione w II połowie 2019 roku. Część ze spółek z GK prowadzi obecnie PPE. Oferowane obecnie PPE pozostaną na niezmienionych warunkach, a wybór możliwości długoterminowego oszczędzania dla pracowników zostanie uzupełniony o dodatkowy benefit, jakim jest właśnie PPK - podało biuro prasowe.

Jak podkreślono, przedstawiciele pracowników, czyli np. związki zawodowe działające w PKN Orlen, byli zaangażowani w proces wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ponadto wszystkie organizacje związkowe w grupie są na bieżąco informowane o postępach prac w projekcie tworzenia PPK.

Pracownicy PKN Orlen wykazują duże zainteresowanie tematem PPK. Pracodawca otrzymuje liczne pytania od pracowników różnego szczebla. Prowadzona jest akcja informacyjna o PPK, np. w postaci publikacji w wewnętrznym miesięczniku Go!, w Intranecie. Planowane są także spotkania informacyjne dla pracowników, z udziałem przedstawicieli instytucji zarządzającej PPK - dodało biuro prasowe Orlenu.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

SzSz(ISBnews)