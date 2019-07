Na Śląsku chcą kusić pracowników mieszkaniami

** Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szuka partnerów do programu

Pracownik+Mieszkanie+, w ramach którego pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć

na mieszkania. Inicjatywa adresowana jest głównie do osób przyjeżdżających na Śląsk z innych regionów oraz Polaków z zagranicy.**

Firmy zainteresowane włączeniem się w ten pilotażowy program oraz jego wspólną z KSSE realizacją mogą zgłaszać listy intencyjne w tej sprawie do 12 sierpnia.

Pilotażowy model programu zakłada pozyskanie i przeszkolenie pierwszych co najmniej 50 pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez partnerów, i wybudowanie oraz wyposażenie dla nich 50 mieszkań w ciągu dwóch lat - poinformował w poniedziałek prezes strefy Janusz Michałek.

Wybudowane w ramach programu #Pracownik+Mieszkanie+ lokale mają być częścią systemu benefitów pracodawcy. Pracownicy będą płacić czynsz pomniejszone o dopłaty, które przedsiębiorca (partner programu) pokryje w ramach swojego udziału w kosztach inwestycji.

Dopłaty mieszkaniowe będą częścią wynagrodzenia pracownika pozyskanego w ramach projektu. Zasady takiej dopłaty mieszkaniowej będą określone w umowie o pracę, zaś po 10-15 latach pracownicy mają zyskać możliwość wykupu zajmowanych lokali na własność.

Założenia przewidują wybudowanie 50 mieszkań o powierzchni 50 m kw., złożonych z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Standard wykończenia ma objąć m.in. zabudowę kuchenną, sprzęt agd, tzw. biały montaż w łazience, standardowe białe meble, panele na podłogach, kafelki w kuchni i łazience.

Przedstawiciele KSSE wyjaśniają, że program ma wesprzeć inwestorów w pozyskiwaniu najlepszych pracowników i stworzyć warunki dla stabilizacji zatrudnienia, obniżając poziom rotacji kadr.

Zależy nam na aktywizacji na rynku pracy m.in. osób posiadających polskie pochodzenie i związanych kulturowo z krajem, ale z powodów historycznych mieszkających poza jego granicami. Nasz program ma ułatwić im wejście w nowe środowisko, podniesienie kwalifikacji i integrację z otoczeniem nie tylko pracownika, ale i jego rodziny - powiedział prezes Michałek, cytowany w poniedziałkowym komunikacie KSSE.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności program będzie skierowany do osób posiadających Kartę Polaka. Osoby o takim statusie, oprócz emigracji zarobkowej, powinny być zainteresowane zamieszkaniem w Polsce na stałe. Ich asymilację oraz podniesienie kwalifikacji na lokalnym rynku pracy ma umożliwić specjalna oferta szkoleniowa.

Drugą, obok Polaków z zagranicy, grupą, która będzie mogła skorzystać z programu, są osoby decydujące się przenieść na teren działania KSSE z innych regionów Polski, a także młodzi ludzie, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia.

Przewidywanym efektem programu #Pracownik+Mieszkanie+ będzie możliwość pozyskania przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy w ramach zawartych umów uzyskają możliwość podjęcia pracy i zamieszkania w niedalekiej odległości od zakładu, w mieszkaniach wybudowanych i udostępnionych pracownikom w ramach pakietu zachęt (benefitów pracowniczych). Dodatkowo pracownicy, szczególnie repatrianci, uzyskają możliwość asymilacji w nowym środowisku - czytamy w ogłoszeniu skierowanych do partnerów przedsięwzięcia.

Składane przez podmioty zainteresowane udziałem w programie listy intencyjne zostaną poddane analizie w KSSE.

Wyłonione podmioty zostaną zaproszone do przeprowadzenia indywidualnych negocjacji celem ustalenia warunków ewentualnego udziału w projekcie pilotażowym - czytamy w ogłoszeniu o naborze partnerów.

Istniejąca od ponad 20 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w sumie wydała dotąd 590 zezwoleń i 31 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (od września 2018 r.). Na ich podstawie firmy działające w KSSE zainwestowały już ponad 36 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy.

W pierwszym półroczu br. KSSE pozyskała 20 nowych inwestycji o łącznej wartości 2,2 mld zł. Dzięki nim pracę znajdzie 780 osób, a ponad 2,6 tys. miejsc pracy zostanie utrzymanych. Nowi inwestorzy otrzymali decyzje o wsparciu ich przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Obecnie KSSE prowadzi rozmowy o kolejnych inwestycjach z kilkunastoma firmami, w większości małymi i średnimi. W całym 2018 r. strefa pozyskała łącznie 51 projektów za ponad 2,5 mld zł.

W pierwszym półroczu tego roku strefa zanotowała rekordowe zainteresowanie polskich firm, które zainwestują łącznie ponad 310 mln zł. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 70 proc. projektów pozyskanych przez KSSE w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, czyli aż 30 proc. więcej nich dotychczas. Polskie firmy zatrudnią ponad 100 nowych pracowników i utrzymają blisko 1,5 tys. miejsc pracy.

Pod względem wielkości zainwestowanego kapitału wśród tegorocznych inwestorów wiąż dominują firmy zagraniczne. Pierwsze półrocze w KSSE należało pod tym względem do innowacyjnych inwestorów koreańskich, takich jak KET Poland, SK Innovation i Foosung Poland, które zainwestują łącznie ponad 1,5 mld zł i zatrudnią tu co najmniej 600 nowych pracowników, w tym SK Innovation - co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 r.

SzSz (PAP)