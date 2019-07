Co drugi klient banku kupuje w internecie

Już niemal co drugi klient banku w Polsce robi zakupy przez internet, to o 5 proc. więcej niż przed rokiem, wynika z badania opinii przeprowadzonego przez TNS Kantar na zlecenie KIR i Związku Banków Polskich.

45 proc. klientów banków w Polsce robi zakupy przez internet - to o 5 proc. więcej niż przed rokiem, wynika z badania opinii przeprowadzonego przez TNS Kantar na zlecenie KIR i Związku Banków Polskich.

W komunikacie podkreślono, że coraz rzadziej za zakupy w sieci płacimy gotówką.

Jak wynika z badania TNS Kantar, liczba osób kupujących on-line systematycznie rośnie.

Z badania wynika, że ponownie, tak jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieraną formą zapłaty za zakupy w sieci jest płatność gotówką przy odbiorze.

Polacy wiedzą, że płacenie kartą lub z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu płatności internetowych Paybynet, jest szybkie, intuicyjne i co najważniejsze - bezpieczne - dodał Soboń.

Warto jednak zauważyć, że przed rokiem odpowiedź tę wskazało 48 proc., a obecnie 37 proc. badanych - to spadek popularności gotówki o 11 pkt. proc. - dodano. - Rosnąca powszechność form płatności bezgotówkowych, nie tylko w obszarze e-commerce, ale także w sklepach tradycyjnych jest faktem, z którym nie sposób polemizować. Konsumenci wykazują coraz większe zaufanie do szybkich przelewów, rozwiązań płatniczych takich jak BLIK, płatności kartowych i innych wygodnych, bezgotówkowych narzędzi płatności - ocenił cytowany w komunikacie dyrektor linii biznesowej płatności internetowe w KIR Przemysław Soboń.

W komunikacie podano, że odsetek badanych, którzy płacąc w internecie szukają logo swojego banku na stronie sklepu w ciągu roku wyniósł 37 proc. i w porównaniu do ubiegłego roku (2018 r. - 31 proc.) zwiększył się o 6 proc.

Niewiele mniej - 35 proc. respondentów - wykonuje przedpłatę za pośrednictwem przelewu, chcąc aby pieniądze trafiły bezpośrednio do sprzedawcy. W ubiegłym roku takich wskazań było 31 proc. Robiąc zakupy w sieci 17 proc. badanych sprawdza dokładnie na czyje konto wysłany zostanie przelew, natomiast 16 proc. szuka logo systemu płatności, które zna i wykorzystuje do płatności za zakupy. Dla porównania, w badaniu ubiegłorocznym wskazania w tych obszarach wynosiły odpowiednio 14 proc. i 9 proc. - podano w komunikacie. - Właściciele e-sklepów chętnie korzystają z systemu Paybynet, co wynika m.in. z jego pełnej transparentności i trybu, w jakim transakcje są rozliczane - oceniono.

Na konto sklepu internetowego wpłacana jest całkowita kwota za towar lub usługę zamówioną przez klienta, co eliminuje problem z rozksięgowywaniem przelewów zbiorczych i dopasowywaniem płatności do konkretnych zamówień. Ważne jest także to, że płatności realizowane w systemie KIR, trafiają bezpośrednio z konta bankowego płatnika na rachunek sklepu - wyjaśnił cytowany w komunikacie Soboń.