Nowe Mieszkanie Plus

Na działce we Wrocławiu, kupionej od Polskiego Holdingu Nieruchomości, może powstać ponad tysiąc lokali w ramach Mieszkania plus - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz. Budowa może zacząć się w czwartym kwartale 2020 roku.

Działka we wrocławskiej dzielnicy Zakrzów przy ul. Zatorskiej ma 12 hektarów i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje on osiedle z 22 blokami mieszkalnymi, od czterech do pięciu kondygnacji każdy, a także ponad 1,3 tys. miejsc parkingowych.

„Planujemy oddanie pierwszych mieszkań na tym osiedlu już pod koniec 2023 roku” - podał prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Jak zauważył, prawdopodobnie większość lokali na osiedlu będzie miała powierzchnię ok. 50 m. kw. „Po wakacjach planujemy ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt tego osiedla” - powiedział.

Barszcz dodał, że „to nie jedyne grunty wskazane przez Polski Holding Nieruchomości, które są analizowane pod kątem możliwości wybudowania na nich domów w ramach rządowego programu Mieszkanie plus”.

W ramach programu Mieszkanie plus powstało 867 mieszkań - w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni oraz Wałbrzychu. W tych lokalach mieszka ok. 1,5 tys. najemców. Trwa budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach. Kolejnych 16 tys. Mieszkań plus jest w trakcie projektowania. Potencjał gruntów przeznaczonych pod realizację programu wynosi obecnie 113 tys. lokali.

PAP/ as/