Pożyczki BGK pomogą usunąć bariery achitektoniczne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomi we wrześniu pilotażowy program nisko oprocentowanych pożyczek na likwidację barier architektonicznych w budynkach pod kątem seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, podał bank. BGK przeznaczy na nie 4 mln zł, a w kolejnych latach środki na ten cel będą znacznie większe.

„Warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził program, są bardzo atrakcyjne. Oprocentowanie wynosi zaledwie 0,15% przez 20 lat, bo na taki okres jest udzielana pożyczka” - powiedział Paweł Chorąży z BGK, cytowany w komunikacie.

Tylko ze zwrotów środków europejskich chcemy przeznaczyć ok. 120 mln zł w ciągu najbliższych 3 lat. Liczymy też na wsparcie z innych źródeł, np. z Funduszu Solidarnościowego. Potrzeby są olbrzymie, a my mamy świadomość, że dopiero zaczynamy. Podobne programy realizowane w innych państwach Unii Europejskiej mają charakter wieloletni. Dla przykładu, w Finlandii w ciągu 9 lat udało się wyposażyć i wyremontować 45 tys. klatek schodowych, a Polska jest krajem o wiele większym, co pokazuje nasze potrzeby w tym zakresie” - powiedział dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Piotr Krasuski, cytowany w komunikacie.