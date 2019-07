Pekao otwiera konto firmowe na selfie

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą otworzyć konto firmowe w Banku Pako zdalnie, na swoim komputerze przez „selfie”. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy, którzy zdecydują się związać z Bankiem Pekao, mogą liczyć na nawet 600 złotych premii.

Weryfikacja tożsamości zostaje przeprowadzona online, przez wykonanie własnego zdjęcia „selfie” i zdjęcia dowodu osobistego. Usługa jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Do założenia konta firmowego przyszły klient banku potrzebuje jedynie dowodu osobistego, komputera i …10 minut wolnego czasu.

To duża innowacja i kolejny dowód wkraczania naszego banku w cyfrowy świat. Wiemy, że dla mikroprzedsiebiorców ważny jest czas i minimum formalności. Dlatego czas otwarcia produktów firmowych w Pekao skrócono do 10 minut. Nowy proces został bardzo dobrze przyjęty przez klientów i doradców bankowych. Jesteśmy przekonani, że sprostamy oczekiwaniom najbardziej wymagających mikroprzedsiebiorców – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej Banku Pekao.

Przy koncie „na selfie” dla mikrofirm zupełnie zmienia się sposób weryfikacji tożsamości. Klient za pomocą kamery internetowej przesyła zdjęcie swoje oraz dowodu osobistego. Proces zakładania konta jest intuicyjny i prosty. W trakcie procesu klient może wybrać także dodatkowe produkty i usługi np. kartę debetową, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm, aplikację mobilną PeoPay czy rachunki pomocnicze. Nowy sposób zakładania konta umożliwia wysłanie wniosku online i zawarcie umowy z bankiem zdalnie. We wniosku zminimalizowano liczbę pól niezbędnych do wypełnienia. Już po podaniu NIP-u przedsiębiorcy dane jego działalności gospodarczej zaciągają się z CEIDG automatycznie.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie konta (w dowolny sposób) i skorzystanie z produktów Pekao mogą zyskać nawet 600 zł w ramach promocji „600 zł na dobry start z Pekao”. W tym 200 złotych za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes; 200 zł za umowę o terminal płatniczy 200 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej.

Konto Przekorzystne Biznes jest przeznaczone dla firm z rocznymi obrotami do 5 milionów złotych. Start-upy są przez rok zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku, a mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo jej uniknąć, spełniając tylko jeden z pięciu warunków: wpływy na konto minimum 2000 zł miesięcznie, jeden wpływ z terminala płatniczego, jeden przelew do ZUS albo US, jedna transakcja walutowa lub zapłata jednej raty leasingu w Pekao Leasing.

Oprac. MS