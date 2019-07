Polska wraz z USA wesprze prześladowanych chrześcijan

Minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś odbył w czwartek - jak ocenił - „bardzo owocne spotkanie” z szefem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID Markiem Greenem m.in. na temat programu pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

„Spotkanie było bardzo owocne, bo doprowadziło do zakończenia całej procedury wyboru pilotażowego programu, naszego wspólnego programu, pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. (…) Realizacja tego programu otworzy nam, czyli Polsce, polskim organizacjom humanitarnym, dostęp do puli 160 mln USD (ponad 606 mln PLN)” - powiedział Woś polskim dziennikarzom.

Jak poinformował, „z pieniędzy tych będą mogły korzystać polskie organizacje w realizacji programów pomocowych na Bliskim Wschodzie, w północnym Iraku, aby pomagać tym, którzy są najbardziej prześladowani”.

Minister przekazał, że Polska przedstawiła USAID „całą listę tych projektów”, a teraz trwają uzgodnienia, które z nich uzyskają finansowanie.

Podczas spotkania z szefem USAID polski minister ustalił, że „głównym operatorem” ze strony polskiej będzie rządowa, należąca do skarbu państwa Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Współpraca Polski z USAID w realizacji programów pomocy ofiarom prześladowań religijnych jest wynikiem zawartego w listopadzie ub.r. przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego z rządem amerykańskim porozumienia określającego ogólne zasady współpracy Polski z USAID w realizacji programów pomocowych.

USAID, z personelem liczącym ponad 3 tys. pracowników i rocznym budżetem wynoszącym ponad 27 mld USD, jest największą rządową agencją pomocy humanitarnej na świecie.

Spotkanie ministra Wosia z szefem USAID odbyło się w kuluarach zakończonej w czwartek w Waszyngtonie II Ministerialnej Konferencji Wspierania Wolności Religii (MARF).

„Cieszę się, że to spotkanie było podczas największej na świecie konferencji o pomocy religijnej, bo przy okazji wolności religijnej zawsze my jako Polska, ale także inne kraje, mówimy o pomocy (…)” - zauważył Woś. Podkreślił, że „najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową na świecie są chrześcijanie”. Oświadczył, że Polska pragnie pomagać każdemu, kto tego potrzebuje, ale z racji swojej tożsamości kulturowej pomaga szczególnie chrześcijanom.

Trzydniowa konferencja, zorganizowana z inicjatywy sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, zgromadziła w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie ponad 1000 osób: ministrów spraw zagranicznych, dyplomatów, duchownych, działaczy religijnych i społecznych z 115 państw świata. Na czele polskiej delegacji stał szef MSZ Jacek Czaputowicz, który w czwartek wziął udział w ostatnim dniu obrad plenarnych konferencji.

Minister Woś we wtorek, pierwszego dnia konferencji MARF, uczestniczył w dyskusji panelowej poświęconej pomocy humanitarnej, w tym pomocy dla ofiar prześladowań z powodów religijnych. W wystąpieniu otwierającym dyskusję przedstawił filozofię i założenia polskich programów pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań religijnych w północnym Iraku.

W rozmowie z korespondentami polskich mediów w czwartek Woś zwrócił uwagę, że „Polska jest doceniana za swoją filozofię działania, to znaczy, nie za przyjmowanie niezliczonej liczby uchodźców do kraju, jak promowana przez Unię Europejską nieograniczona przymusowa relokacja, ale pomoc tam, na miejscu - wskazał minister. - W ten sposób po pierwsze, pomagamy tym najbardziej potrzebującym, a na miejscu jest to najbardziej efektywne, doceniane przez lokalne społeczności. Po drugie, jest to po prostu sprawniejsze i przeciwdziała kryzysom imigracyjnym, z którymi mamy do czynienia w Europie” - podkreślił.

Polski minister ds. pomocy humanitarnej podczas konferencji spotkał się z uczestniczącymi w niej osobami, które doświadczyły prześladowań religijnych, w tym chrześcijanami z Birmy i Iraku. Wziął także udział w poświęconym prześladowaniom chrześcijan spotkaniu, przygotowanym w ramach konferencji MARF przez ambasadę Węgier w USA.

Konferencja MARF, określana jako największe w historii zgromadzenie w obronie wolności religii, została zorganizowana po raz drugi i zgromadziła trzy razy więcej uczestników niż pierwsza jej edycja w lipcu ub. r.

