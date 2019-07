GPW chce wspierać małe i średnie firmy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uruchamia jedną z inicjatyw strategicznych #GPW2022 – GPW Growth. GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w firmach. Organizatorem jest GPW we współpracy z partnerami, m.in: Polskim Funduszem Rozwoju S.A., EY Academy of Business, Inicjatywą Firm Rodzinnych, Dialog – Klub Dyrektorów Finansowych oraz patronami programu - Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i CFA Society Poland.

Pozyskanie kapitału to prawdziwa rewolucja dla każdego przedsiębiorstwa. W każdej firmie potrzebne są kompetencje w budowaniu wartości. Program GPW Growth dostarczy uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz sieci kontaktów biznesowych, które będą pomocne w pozyskiwaniu kapitału oraz zarządzaniu nakierowanym na tworzenie wartości dla inwestorów. Dla nas jest to kluczowa inicjatywa w ramach strategii #GPW2022 - mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

W ramach tego unikalnego programu przewidziano m.in. spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty, case studies, indywidualne rozmowy, a także zagraniczne sesje wyjazdowe. Dodatkowym atutem będzie także promowanie firm w środowisku profesjonalistów biznesu i finansów.

GPW Growth dostarczy wiedzy z zakresu praktycznych elementów funkcjonowania spółek. W jego ramach we wrześniu 2019 r. wystartuje Akademia GPW Growth. Uczestnicy Akademii będą mogli wymienić doświadczenia z zarządzania z uznanymi ekspertami biznesowymi, skorzystać z ich wiedzy, a wypracowane rozwiązania wprowadzić w swoich firmach.

Rozwój, Kapitał na rozwój, Relacje i Przywództwo – to cztery tematy, wokół których budujemy Akademię GPW Growth. Istotnym elementem programu będą spotkania networkingowe, towarzyszące poszczególnym sesjom tematycznym. W ramach programu przewidziano m.in. warsztaty dotyczące finansowania projektów innowacyjnych realizowane wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, wieczór z Polskim Funduszem Rozwoju, połączony z wizytą w tworzonym przez Fundację PFR Centralnym Domu Technologii czy też planowaną na przyszły rok zagraniczną sesję wyjazdową – dodaje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Akademia GPW Growth to cykl dziesięciu sesji, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak za pomocą sprawdzonych narzędzi skutecznie zwiększyć wartość swojej firmy poprzez „szyte na miarę” sesje warsztatowe. W sumie to ponad 120 godzin wykładów i spotkań, w których praktyka biznesu jest ważniejsza niż wiedza teoretyczna. Akademia GPW Growth potrwa do czerwca 2020, a uczestnicy szkolenia otrzymają na jego zakończenie certyfikat „Ready for Growth”.

Szczegóły programu na: www.gpwgrowth.pl

