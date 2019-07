PGZ o modyfikacji T-72

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej tematem podpisanego w poniedziałek, 22 lipca kontraktu na modyfikację czołgów podstawowych T-72, Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje stanowisko w tej sprawie.

Wybrany wariant remontu i modyfikacji czołgów T-72 odpowiada na aktualne zapotrzebowanie Sił Zbrojnych przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszej relacji koszt-efekt. W wyniku prac, oprócz remontów czołgów T-72 dokonana zostanie m.in. implementacja nowych przyrządów celowniczych i obserwacyjno-celowniczych oraz wymiana środków łączności zewnętrznej i wewnętrznej na cyfrowe. Jako PGZ jesteśmy gotowi do zaoferowania kompleksowych wariantów modyfikacji czołgów T-72.

Suwerenność eksploatacyjna jest w naszej opinii jednym z najważniejszych czynników decydujących o realnej wartości bojowej sprzętu. Ponadto, kontrakt cementuje pozycję polskiego przemysłu obronnego w zakresie obsługi remontowo-serwisowej wszystkich wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP czołgów podstawowych – T-72, PT-91, Leopard 2A4/2PL oraz Leopard 2A5.

Zaniechanie dalszego rozwoju projektu PT-91 w kolejne wersje rozwojowe (PT-94, PT-97 i kolejne warianty) oraz systematycznej modernizacji czołgów rodziny T-72 doprowadziły segment pancerny polskiego przemysłu obronnego do utraty części kompetencji. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję o skierowaniu tak znaczącego kontraktu do podmiotu, będącego w przeszłości jednym z największych producentów pojazdów pancernych w Europie.

Dalsze wykorzystywanie czołgów T-72 przez Siły Zbrojne należy rozpatrywać jako zdolność pomostową. Odtworzenie zdolności i mocy produkcyjnych w gliwickich zakładach jest kolejnym krokiem do ustanowienia bazy przemysłowej do realizacji prac związanych z nowym czołgiem dla Sił Zbrojnych RP. Ma temu służyć także program modernizacji czołgów Leopardów 2A4 do standardu 2PL czy utworzenie Centrum Serwisowo-Logistycznego w Poznaniu.

Polska Grupa Zbrojeniowa posiada doświadczenie i kompetencje, pozwalające na szerokie zaangażowanie w realizację projektu czołgu nowej generacji. Spółki wchodzące w skład naszej Grupy mają potencjał m.in. w zakresie podwozia pojazdów tej klasy, zawieszenia, elementów elektroniki i optoelektroniki. Rozwijamy się również na polu produkcji luf, systemów zarządzania polem walki oraz prowadzimy obiecujące prace badawczo-rozwojowe w zakresie aktywnych systemów obrony pojazdu.

