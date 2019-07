Rozporządzenie o cenach energii jest w dzienniku ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało we wtorek rozporządzenie ministra energii z 19 lipca w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

W załączniku przekazujemy treść rozporządzenia.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (tzw. cen odniesienia).

Projektowana regulacja zawiera m.in. wzory do obliczania kwoty zwrotu różnicy ceny, oddzielnie dla pierwszego i drugiego półrocza tego roku, oraz wzory do kalkulowania średnioważonych cen energii na rynku hurtowym, używanych do dalszych obliczeń. Zawiera także formuły do obliczania kosztów jednostkowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o cenach energii, ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii.

Spółki obrotu - sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Dla tych firm nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił niedawno, że wypłaty rekompensat rozpoczną się we wrześniu i mogą potrwać do końca października lub połowy listopada. Ministerstwo szacowało ich koszt w skali całego 2019 roku na 4,2-4,3 mld zł, w tym 2,1-2,3 mld zł w pierwszym półroczu.

Na koncie funduszu, który będzie wypłacał rekompensaty spółkom obrotu oraz przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis zgromadzono już ponad 2,7 mld zł.

PAP Biznes/ as/