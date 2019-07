Asseco dostarczy PGNiG Obrót system bilingowy

PGNiG Obrót Detaliczny zawarło z Asseco Poland umowę na zbudowanie, wdrożenie i serwisowanie Centralnego Systemu Bilingowego. Wartość kontraktu, który ma obowiązywać 8 lat, to 46 mln zł.

Rozwiązanie ma być gotowe do połowy 2022 roku, a następnie do połowy 2027 roku Asseco Poland ma świadczyć usługi serwisu i rozwoju. Asseco w ramach podpisanej umowy przekaże również wszystkie kody źródłowe do systemu.

To moment epokowy wchodzimy w cyfrową rewolucję. Widzimy, że klienci coraz częściej korzystają z kanałów cyfrowych, i zbudowanie tego systemu pozwoli na realne oszczędności dla PGNiG, a także posłuży do analizy potrzeb klientów - skomentował Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. Właśnie dzisiaj podwoiliśmy swoje udziały w rynku bo nabyliśmy hiszpańska firmę Tecsisa. Teraz nasze systemy będą obsługiwać ponad 40 mln odbiorców prądu i gazu na świecie- mówi Paweł Piwowar wiceprezes Aasseco Poland. Stajemy się atrakcyjnym partnerem dla dużych firm, kładziemy nacisk na działania lokalne - dodaje Piwowar z Asseco Poland.

Jak informuje PGNiG Obrót, rocznie wystawianych jest 50 mln faktur, 1,5 mln klientów odwiedza Biuro Obsługi Klienta i 5 mln osób rocznie łączy się z Contact Center, a nowy system usprawni i przyspieszy obsługę klienta.

Mając dostęp do aktualnych danych, będziemy mogli ograniczać ryzyka operacyjne, a także upraszczać procesy zarządcze. Jestem przekonany, że Asseco Poland zbuduje dla nas najbardziej innowacyjny system do obsługi klientów w tej części Europy - mówi prezes PGNiG Obrót Detaliczny. Projekt, który zrealizujemy dla PGNiG Obrót Detaliczny to skomplikowane przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę. W efekcie największy dostawca gazu w Polsce zyska jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku, w pełni dostosowane do wyzwań cyfrowej gospodarki. Dzięki niemu będzie mógł tworzyć nowe innowacyjne produkty dla swoich klientów, ograniczyć koszty operacyjne i szybko dostosowywać się do zachodzących zmian. Asseco posiada unikalne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych transformacji systemów, migracji danych oraz wdrażania systemów klasy Biling & CIS. Przykładem są projekty zrealizowane dla największych dostawców energetycznych w Polsce - wskazał wiceprezes Paweł Piwowar.

Według prezesa Muchy,Centralny System Bilingowy to najważniejszy, ale nie jedyny projekt IT realizowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w ramach strategii operacyjnej spółki na lata 2017 -2020.

W 2018 roku firma uruchomiliśmy aplikację mobilną mBOK, z której korzysta ponad 260 tys. aktywnych użytkowników. Ten kanał cieszy się ogromną popularnością wśród naszych klientów. W sumie aplikację pobrano 400 tys. razy, 1000 każdego dnia. Mamy 300 tys. użytkowników mobilnych dziennie – wylicza prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak twierdzi Mucha,w czerwcu 2019 roku spółka zakończono projekt migracji klientów z sześciu dawnych elektronicznych BOK do wspólnej bazy, co pozwoliło uruchomić jeden, efektywnie zarządzany eBOK dla ponad miliona użytkowników.

PGNiG planuje również do końca tego roku zmodernizować 50 biur obsługi klienta.