Stoczni Nauta nie grozi plajta

Nie są prawdą publikacje prasowe, że kontynuacja działalności stoczni Nauta jest zagrożona - powiedział w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej prezes MS TFI Witold Wójcicki. Komisja wysłuchała informacji na temat sytuacji stoczni zależnych od Skarbu Państwa.

Informacje, które docierają na temat przemysłu stoczniowego od dziennikarzy czy związkowców „nie są dobre” - powiedział w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poseł Tadeusz Aziewicz (PO), uzasadniając wniosek o zwołanie posiedzenia komisji.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapewnił, że rząd PiS zdecydował się na „bardzo konkretne działania w zakresie odbudowy przemysłu stoczniowego”.

Wskazał, że MGMiŻŚ rozpoczęło proces przejmowania stoczni z zasobów Skarbu Państwa. Zakończył się on „połowicznie” przejęciem aktywów stoczniowych „z obszaru Polski zachodniej”.

Kondycję Stoczni Remontowej Gryfia i Stoczni Szczecińskiej dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w MGMiŻŚ Maria Skubniewska określiła jako „zadowalającą”.

Nie są to wyniki rewelacyjne, ale jest to przemysł od lat - że tak powiem - zapóźniony i są to przedsiębiorstwa, które nie były rozwijane przez ostatnie lata, ale jesteśmy na tzw. ścieżce wzrostowej - powiedziała.