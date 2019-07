KE skarży Budapeszt do TSUE za politykę azylową

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Węgrom w związku z tym, że Budapeszt uznał za przestępstwo działania związane ze wsparciem osób ubiegających się o azyl.

KE przekazała, że decyzja ta została podjęta w uwagi na „przepisy, które penalizują wspieranie wniosków o azyl oraz wprowadzają kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl”.

W lipcu ub.r. Komisja Europejska postanowiła skierować do TSUE inną sprawę przeciwko Węgrom - za restrykcyjne przepisy antyimigracyjne, uznając je za sprzeczne z prawem unijnym. Jednocześnie KE rozpoczęła wtedy procedurę o naruszenie prawa UE w sprawie pakietu ustaw antyimigracyjnych określanych mianem „Stop Soros”. Prawo to, łącznie ze zmianami w konstytucji, penalizuje działania nakierowane na wsparcie migrantów i utrudnia dostęp do wnioskowania o azyl.

Zgodnie z przyjętymi na Węgrzech regulacjami kara pozbawienia wolności będzie grozić każdemu, kto w imieniu jakiejkolwiek organizacji oferowałby pomoc osobom chcącym ubiegać się o azyl albo pozwolenie na pobyt na Węgrzech.

KE zwracała uwagę, że przepisy te ograniczają wolności jednostki przez uniemożliwianie zbliżania się do stref tranzytowych na granicach Węgier, w których przebywają osoby ubiegające się o azyl. Wskazywała, że za takie działania można być pozbawionym wolności lub zostać wydalonym z kraju.

Komisja podkreślała też, że nowe prawo i zmiany w konstytucji stworzyły furtki do uznania wniosku o azyl za niedopuszczalny, ograniczając tym samym prawo do azylu tylko do osób przybywających na Węgry bezpośrednio z miejsca, w którym ich życie lub wolność są zagrożone.

Unijna instytucja jest zdania, że węgierskie regulacje są niezgodne z prawem unijnym. Jednocześnie wskazuje, że w toku procedury naruszeniowej rząd Węgier nie rozwiał jej obaw i dlatego sprawa została skierowana do TSUE.

Komisja podjęła również w czwartek decyzję o rozpoczęciu wobec Węgier procedury naruszeniowej w związku z niedostarczaniem żywności dla osób oczekujących na powrót, zatrzymanych w węgierskich strefach tranzytowych na granicy z Serbią. Jej zdaniem warunki przetrzymywania w tych strefach, a w szczególności niedostarczanie żywności, łamią przepisy tzw. dyrektywy powrotowej i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

„Biorąc pod uwagę pilność sytuacji, termin odpowiedzi Węgier na obawy Komisji wynosi miesiąc” - podkreśliła Komisja. Po tym czasie KE może podjąć decyzję o kolejnym kroku w procedurze naruszeniowej.

KE przypomniała, że Europejski Trybunał Praw Człowieka już wcześniej zobowiązał Węgry do dostarczania żywności osobom zatrzymanym w strefach tranzytowych. W lipcu 2018 r. Komisja pozwała Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej zatrzymania osób ubiegających się o azyl w strefach tranzytowych. Sprawa obecnie się toczy.

Zgodnie z przyjętym w czerwcu 2018 r. pakietem „Stop Soros” osobom, które finansują wspomaganie bezprawnej imigracji albo prowadzą taką działalność regularnie, podobnie jak tym, którzy dopuszczają się tego w celu osiągnięcia zysku materialnego albo w pasie 8 km od granicy, grozi kara do roku pozbawienia wolności. Nie można też przyjmować wniosków o azyl od osób, które przybyły na Węgry z kraju, w którym nie są narażone na prześladowania albo które dostały się na Węgry przez państwo, które zapewniłoby im odpowiednią ochronę, gdyby o nią wystąpiły. Poprawka do konstytucji stanowi zaś, że w kraju nie wolno osiedlać obcej ludności, o ile osoby te nie mają prawa pobytu i swobodnego przemieszczania się.

PAP SzSz