Macron: dość tego odsuwania Rosji na margines!

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w sobotę, że 19 sierpnia, na kilka dni przed szczytem G7 w Biarritz we Francji, spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w swej letniej rezydencji . Rosja została wykluczona z tego gremium w 2014.

Szczyt siedmiu najbardziej uprzemysłowionych i najbogatszych państw świata odbędzie się w położonym we francuskich Pirenejach Biarritz w dniach od 24 do 26 sierpnia. Wezmą w nim udział przywódcy Francji, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Kanady, a także przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej.

Macron wyjaśnił, że pobyt w Bregancon oznacza dla niego osobiście możliwość „pewnego odizolowania się od świata, by móc popracować”, skorzystania z doskonałego systemu łączności, jaką zainstalowano w rezydencji francuskich prezydentów, by móc na spokojnie „porozmawiać ze światowymi przywódcami”, a także „przyjmowania szefów państw, jak to się stanie w wypadku Władimira Putina, który przyjedzie za kilka tygodni”.