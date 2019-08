Holender i Bułgarka w finałowej rozgrywce o MFW

Program pomocy dla Grecji wygaśnie we wtorek, 30 czerwca wieczorem - poinformował w sobotę przewodniczący eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Potwierdził on wcześniejsze nieoficjalne informacje, że program nie zostanie przedłużony. Mimo fiaska negocjacji nt. przedłużenia wygasającego we wtorek programu pomocowego dla Aten, Grecja nadal jest członkiem strefy euro - podkreślają ministrowie finansów…