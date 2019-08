Zobacz co zapewni Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo to projekt zmian w blisko 70 ustawach, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zmiany zostały przyjęte przez Sejm i Senat, a projekt czeka obecnie na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie małym firmom?

Ministerstwo zapewnia, iż przygotowane zmiany są przekrojowe i dotyczą wielu branż. Pośród propozycji zmian w blisko 70 ustawach, jest także sporo nowości, z których skorzystają zwłaszcza mali bądź średni przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. To z kolei pomoże mniejszym firmom zwiększać swój potencjał. Przyczyni się również do wzrostu naszej gospodarki i dalszej poprawy jej pozycji w świecie. Dobrze wiemy, że to silne firmy budują siłę gospodarki. Dlatego chcemy oferować naszym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju, by na równych prawach mogli konkurować z partnerami z UE – mówi minister Jadwiga Emilewicz.