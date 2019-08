Kirgizowie pobili się z Chińczykami o kopalnię złota

W związku ze starciami między lokalną ludnością i pracownikami z Chin zawieszono funkcjonowanie chińskiego przedsiębiorstwa, budującego kopalnię złota w centralnej części Kirgistanu - poinformował rząd tego kraju.

W potyczkach, do których doszło w pobliżu złóż Solton Sary w obwodzie naryńskim, rannych zostało kilkadziesiąt osób. Według ministerstwa zdrowia do szpitala trafiło 20 pracowników chińskiego przedsiębiorstwa. Inne źródła mówiły o 39 rannych.

Radio Swoboda relacjonowało, że w poniedziałek na terenie budowy kopalni, prowadzanej przez chińską firmę Zhong Ji Mining, zgromadziło się ok. 500 mieszkańców. Zebrani i pracownicy zaczęli obrzucać się wzajemnie kamieniami, następnie doszło do bójki. Mieszkańcy mieli także powybijać część szyb w pojazdach należących do przedsiębiorstwa i zepchnąć je w dolinę.

Mieszkańcy skarżą się, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa szkodzi środowisku i domagają się, by chińscy pracownicy firmy wydobywczej opuścili region.

AFP podaje, że ambasada Chin w Kirgistanie zwróciła się we wtorek do władz w Biszkeku o „surowe ukaranie winnych”. Placówka wyraziła „poważne zaniepokojenie” w związku z tymi wydarzeniami.

Chiny stanowczo wzywają rząd do podjęcia efektywnych działań na rzecz obrony należytych praw i interesów chińskich przedsiębiorstw, zapewnienia bezpieczeństwa (chińskich) obywateli - podkreślono w oświadczeniu.

Lokalne media informują, że Zhong Ji Mining wycofuje sprzęt i pracowników z terenu Solton Sary. Radio Swoboda przekazało, że prace przedsiębiorstwa wstrzymano na miesiąc. Decyzję o zawieszeniu jego działalności podjęto na podstawie analizy, przeprowadzonej przez państwowe biuro ds. bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego.

Kilkuset Kirgizów wciąż przebywa na miejscu przyszłej budowy. Uczestnicy akcji zapowiadają, że nie rozejdą się, dopóki nie zostaną spełnione ich postulaty. Zebrani żądają wprowadzenia bezterminowego moratorium na prace wydobywcze w obwodzie naryńskim oraz o niepociąganie nikogo do odpowiedzialności w związku z poniedziałkowymi zajściami.

Służby bezpieczeństwa Kirgistanu ostrzegły obywateli przed udostępnianiem w internecie nagrań zdarzenia, podkreślając, że może to doprowadzić do podsycenia etnicznego konfliktu.

Złoża złota w Solton Sary w Kirgistanie szacuje się na 11 ton. Firma Zhong Ji Mining otrzymała licencję na eksplorację i wydobycie surowca w 2012 r.

Radio Swoboda zwraca uwagę na rosnące antychińskie nastroje w tym 6-milionowym kraju. Kirgizi skarżą się m.in. na to, że w chińskich zakładach zatrudniana jest zbyt mała liczba miejscowych i apelują do władz o deportowanie z kraju nielegalnie przebywających w Kirgistanie obywateli Chin.

W Kirgistanie działa ok. 400 chińskich przedsiębiorstw. Według oficjalnych danych w 2018 roku ok. 21 tys. obywateli Chin otrzymało kirgiskie wizy, w tym wizy pozwalające na wielokrotny wjazd do kraju.

