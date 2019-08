Salvini chce przyspieszonych wyborów

Podczas burzliwych obrad Senatu Włoch, otwartego ponownie w związku z kryzysem w koalicji, wicepremier i lider Ligi Matteo Salvini powtórzył we wtorek postulat szybkiego rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Oddajmy głos narodowi - wzywał.

Włochy chcą pewności, a co jest piękniejsze, bardziej demokratyczne, przejrzyste, prostolinijne, godniejsze od oddania głosu narodowi? Cóż może być piękniejszego? - mówił Salvini wśród okrzyków protestu z ław centrolewicowej Partii Demokratycznej.

Odnosząc się do wyrażanego przez to ugrupowanie sprzeciwu wobec postulatu natychmiastowych wyborów szef MSW dodał: Nie rozumiem strachu, przerażenia, desperacji.

Salvini odpowiedział także na warunek postawiony przez jego dotychczasowego koalicjanta, Ruch Pięciu Gwiazd wicepremiera Luigiego Di Maio, który domaga się, aby przed rozpisaniem wyborów uchwalić ustawę o redukcji liczby parlamentarzystów.

Słyszałem, jak przyjaciel i kolega Luigi Di Maio wiele razy w tych dniach powtarzał: „Przegłosujmy redukcję liczby parlamentarzystów o 345 mandatów i potem idźmy na wybory”. Przyjmuję to i wzywam: zmniejszmy liczbę parlamentarzystów w przyszłym tygodniu i potem natychmiast idźmy na wybory - oświadczył lider Ligi.

Zwracając się do przeciwników przedterminowych wyborów z centrolewicowej opozycji stwierdził:

Zabawne jest to, że to wy nie chcecie wyborów, a my określani jesteśmy jako antydemokraci i faszyści. Nigdy nie bałem się wyborów- zapewnił Salvini i dodał, że apeluje o „godność tej auli”.