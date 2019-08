Niemcy nie zwiększą wydatków na armię do 2 proc. PKB

Kanclerz Angela Merkel oświadczyła w środę, że podnoszenie wydatków na obronność leży w interesie Niemiec. Zapewniła też, że jej kraj poważnie traktuje podjęte w tej kwestii zobowiązania.

Niemcy zobowiązały się w Walii do tego, że będą dążyć do podwyższania wydatków na obronność w kierunku 2 proc. PKB. To się dzieje. W porównaniu z 2018 rokiem budżet obronny wzrósł w 2019 roku o 12 proc. W 2020 roku również nastąpi wyraźny wzrost. Podjęliśmy się do 2024 roku osiągnąć wydatki w wysokości 1,5 proc. PKB - powiedziała szefowa niemieckiego rządu w środę podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą w Berlinie.