Jest nowy przetarg na odcinek Via Baltica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła ponowny przetarg na projekt i budowę ok. 19-km odcinka Podborze-Śniadowo drogi S61 Via Baltica. Ogłoszenie ukazało się w piątek; swoje oferty firmy mogą składać do 20 września br.

To drugi przetarg na ten odcinek Via Baltica. W połowie maja GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą (lider konsorcjum Rubau Polska). Jak tłumaczył w ostatnich dniach dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski, mimo ponagleń, nie było odpowiednich efektów pracy wykonawcy, dlatego odstąpiono od umowy.**

Zadaniem nowego wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie węzła Podborze na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (skrzyżowanie S8 z powstającą S61) oraz odcinka S61 od tego węzła do węzła Śniadowo (bez węzła). W sumie realizacja obejmie 19,4 km drogi ekspresowej S61 oraz 3 km drogi ekspresowej S8 - poinformował w komunikacie prasowym rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. W rejonie Ostrowi będzie tzw. rozplot obu tych dróg ekspresowych.

Drogowcy przypominają, że w ramach zerwanej umowy, projekt odcinka Podborze-Śniadowo miał być gotowy jesienią 2018 r. Firma miała złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ale do tego nie doszło. Umowę zerwano bo - jak tłumaczy Krynicki - takie tempo prac oznaczało, że pozostałe terminy również nie będą dotrzymane. Inwestycja miała być gotowa pod koniec listopada 2020 r.

Od nowego wykonawcy GDDKiA oczekuje, że prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, budowa drogi ekspresowej i uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie potrwają nie dłużej niż trzy lata i trzy miesiące od momentu podpisania umowy. „Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku” - poinformował Krynicki.

Oprócz wykonawcy odcinka Podborze-Śniadowo, GDDKiA w Białymstoku szuka firmy, która dokończy prace na 24-km odcinku S61 Via Baltica od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku - wraz z obwodnicą Szypliszek. Trwa przetarg; firmy mogą się zgłaszać do 16 września. Jest ZRID dla tego odcinka.

Przyszła Via Baltica od Podborza do granicy z Litwą jest podzielona na kilkanaście odcinków, za realizację których odpowiadają oddziały GDDKiA w Białymstoku i Olsztynie. W Podlaskiem gotowa jest obwodnica Suwałk, trwa natomiast budowa drugiej jezdni już istniejącej obwodnicy Szczuczyna.

Oprócz brakujących wykonawców odcinków Podborze-Śniadowo i Suwałki-Budzisko, trwają prace przygotowawcze dla pozostałych fragmentów, za które odpowiada białostocka GDDKiA. Na odcinek Śniadowo-Łomża Południe wojewoda podlaski wydał już ZRID, zapowiedział także wydanie w najbliższym czasie takich decyzji na dwa kolejne odcinki.

Krynicki podał, że odcinek Podborze-Śniadowo jest jedynym spośród wszystkich odcinków Via Baltica, dla którego nie ma jeszcze wniosku o ZRID.

Inwestycje Via Baltica są dofinansowane z UE i budżetu państwa.

