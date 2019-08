Będą zmiany w radzie nadzorczej PKO BP

Zmiany we władzach spółek Skarbu Państwa to nie zaskoczenie - mają pomóc rządowi w realizacji planów i założonych gospodarczych – oceniają eksperci. To zwykły mechanizm polityczny, że wraz ze zmieniającymi się ekipami rządzącymi, zmieniają się zarządy spółek Skarbu Państwa - wskazują Jacek Socha i Wiesłąw Rozłucki