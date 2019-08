Nie będzie podwyżki składek na UFG

Mimo nowych obciążeń dla UFG, w najbliższym czasie nie ma planu podwyższenia składki dla ubezpieczycieli komunikacyjnych - poinformował we wtorek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz nie wystąpi jednak o obniżenie składki, co - zdaniem UFG - miało nastąpić.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, regulującą kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Wskazała, że „ofiary wypadków sprzed lat otrzymają renty, mimo wyczerpania środków zagwarantowana na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. Świadczenia będzie wypłacał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na który składają się ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne”.

Jak czytamy we wtorkowym komunikacie UFG, podpisana przez prezydenta ustawa ma rozwiązać problem limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisach komunikacyjnych OC, w przypadku wyczerpania się tzw. sumy gwarancyjnej.

Przed ponad dwudziestu laty limity te były relatywnie niskie: w 1991 roku było to 720 tys. złotych, by do końca 2005 roku wzrosnąć do 350 tys. euro na jednego poszkodowanego. Wypłacane przez lata świadczenia mogły spowodować wyczerpanie sum gwarancyjnych i w efekcie nawet pozbawić ofiary wypadków środków do życia. Szczególnie realne było to dla tych, którzy doznawali w wypadku ciężkich obrażeń jako dzieci i nie mieli możliwości wypracowania sobie żadnych innych świadczeń - wskazano.