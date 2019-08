Pracodawcy doceniają studentów z doświadczeniem

Coraz więcej studentów podejmuje pracę podczas studiów, a pracodawcy coraz bardziej to doceniają. Na to wskazuje badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów, przeprowadzone po raz kolejny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badanie porównuje dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i informacje o studentach – zbierane przez szkoły wyższe i ministerstwo. Chociaż media przy każdej edycji ELA skupiają się na najwyżej zarabiających absolwentach i analizują, które kierunki opłacają się studentom najbardziej – analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego dostrzegają w wynikach inne ciekawe zależności. W tym roku jedną z nich jest znaczny wzrost odsetka studentów pracujących na etacie lub prowadzących własną działalność gospodarczą podczas studiów. Okazuje się, że takim absolwentom łatwiej jest po otrzymaniu dyplomu znaleźć dobrze płatną pracę.

– W 2014 roku, gdy poznaliśmy wyniki pierwszego badania, pracujących studentów było około 38%. Dzisiejsze wyniki, bazujące na danych z roku 2017 pokazują, że takie osoby stanowią już 54% wszystkich studentów. Doświadczenie pracy przed uzyskaniem dyplomu pomaga studentom w uzyskaniu dobrze płatnej pracy zaraz po zakończeniu studiów. Widzimy, że pracodawcy poszukują coraz częściej ludzi, którzy poza wykształceniem mają także konkretne doświadczenie – powiedział Paweł Śliwowski, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Wyniki badania stawiają nowe wyzwania przed pracodawcami i szkołami wyższymi. Pracodawcy muszą się dostosować do nowych oczekiwań i do nowego typu pracownika, który jest pracownikiem młodym i jednocześnie studiującym. Szkoły natomiast muszą do nowej sytuacji dostosować organizację toku studiów. Kiedy student nie tylko studiuje, a przygotowanie pracy magisterskiej nie jest jego głównym zadaniem, inne obowiązki stają się równie ważne i czasochłonne. Tok zajęć oraz ich elastyczność i tematyka będą musiały się zmienić – zapowiada Śliwowski.

eNewsroom.pl/ as/