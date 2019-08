Poczta Polska: Więcej paczek w punktach odbioru

O 230 proc., licząc rok do roku, wzrosła w I półroczu br. liczba paczek w punktach odbioru - poinformowała we wtorek w komunikacie Poczta Polska. W lipcu wzrost był jeszcze wyższy - wyniósł 240 proc. rok do roku.

„Do sieci Odbiór w Punkcie (OwP) Poczty Polskiej tylko w pierwszym półroczu 2019 nadano prawie taki sam wolumen przesyłek jak w całym roku 2018” - podał we wtorek operator. Wskazał, że „coraz większe zainteresowanie klientów odbiorami przesyłek w sieci punktów odbioru Poczty Polskiej potwierdzają wolumeny, które w każdym miesiącu tego roku osiągają wartości 7-cyfrowe”.

Poczta poinformowała, że co czwarta nadana paczka trafia do sieci, którą tworzą placówki pocztowe, sklepy Żabka, Freshmarket, stacje PKN Orlen oraz kioski i saloniki Ruchu.

„Z miesiąca na miesiąc potwierdza się, że Polacy coraz częściej i coraz więcej kupują przez internet, do tego coraz bardziej cenią sobie funkcjonalność, jaką oferujemy im w ramach usługi Odbiór w Punkcie” - wskazuje cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel. „Dzięki tej usłudze, klienci sami decydują kiedy i gdzie odbiorą swoją paczkę” - dodał.

Z danych Poczty Polskiej wynika, że wolumen przesyłek, który trafił do sieci Odbiór w Punkcie w pierwszych czterech miesiącach tego roku przekroczył połowę wolumenu osiągniętego w całym 2018 roku. „Miesiąc lipiec utrzymuje silny trend wzrostowy, pomimo okresu wakacyjnego, a dynamika osiąga już wartość 240 proc. w stosunku do lipca 2018 r.- podano.

Podkreślono, że w pierwszym półroczu tego roku liczba paczek dostarczonych za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym przez listonoszy i do sieci OwP) osiągnęła poziom obsłużonych przesyłek podczas ubiegłorocznego szczytu świątecznego.

W komunikacie wskazano, że Sieć Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej to już 11,6 tys. lokalizacji, które tworzą placówki pocztowe, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowe Ruchu oraz Żabka. W ramach rozbudowy sieci, Poczta Polska sukcesywnie oddaje do użytku automaty paczkowe, z których można odebrać przesyłkę w samoobsługowych strefach 24h w placówkach pocztowych oraz w sklepach Biedronka. „Do końca października klienci spółki będą mieli do dyspozycji 200 tego typu maszyn na terenie całego kraju” - podał operator.

Poczta wskazuje, że punkty odbioru i urządzenia samoobsługowe to jedna z najchętniej wybieranych metod dostawy przez klientów e-sklepów. „Wśród głównych zalet usługi Odbiór w Punkcie wymieniają przede wszystkim wysoką skuteczność doręczeń (przesyłki czekają na odbiór minimum 7 dni bez dodatkowych opłat), elastyczne godziny odbioru (możliwość zgłoszenia się po przesyłkę w późnych godzinach wieczornych oraz w weekendy), a także wygodę” - informuje Poczta.

W komunikacie przypomniano ponadto, że Poczta Polska jest partnerem najczęściej wybieranej przez Polaków internetowej platformy handlowej - Allegro.pl. Wskazano, że klienci korzystający z Allegro Smart! kupują ok. sześć razy częściej niż inni klienci.

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

