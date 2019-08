Dokąd zmierza światowa gospodarka?

Kyle Bass, amerykański zarządzający funduszy inwestycyjnych w Hayman Capital Management, twierdzi, że banki centralne na całym świecie nie mają zamiaru skończyć z polityką obniżania stóp procentowych. Wręcz przeciwnie. Zdaniem biznesmena to dopiero początek, a wszystko zmierza w kierunku zerowych stóp procentowych banków centralnych.

Twierdzenie Kyle’a Bassa nie wzięło się znikąd. Banki centralne Niemiec czy Francji coraz bardziej zbliżają się wręcz do ujemnych stóp procentowych, co z kolei jest już rzeczywistością w Japonii. Blisko 15 bilionów dolarów długu publicznego, głównie państw europejskich, obsługiwana jest przy ujemnej stopie procentowej. Zaniepokojone spadkiem wzrostu gospodarczego Chiny również implementują politykę rozluźniania fiskalnego.

To szaleństwo. Japończycy będą dalej działać, jak działają [w tym roku doszło do obniżenia stóp procentowych do -0,1% - przyp. autora]. Chińczycy drukują pieniądze jakby to była ich narodowa rozrywka. Europa wznawia politykę luzowania ilościowego – przekonuje Kyle Bass.