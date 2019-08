PFRON: Nowy model zaktywizuje niepełnosprawnych

Rozpoczynamy testowanie nowego modelu rehabilitacji, która pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć zatrudnienie - powiedziała prezes PFRON Marlena Maląg. W ramach projektu w specjalnych ośrodkach prowadzone będą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z psychologami oraz szkolenia zawodowe.

PFRON uruchomia projekt, który ma na celu wprowadzenie w Polsce innowacyjnej metody rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych. Ma on ułatwić podjęcie pracy lub powrót do niej osobom, które wskutek doznanego urazu, schorzenia lub niepełnosprawności nie mogą kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej i społecznej.

W czerwcu tego roku PFRON podpisał umowy z czterema Ośrodkami Rehabilitacji Kompleksowej, które w ramach pilotażu, w ciągu trzech lat obejmą wsparciem 600 osób niepełnosprawnych z różnych regionów Polski.

Jak powiedziała w rozmowie prezes PFRON, nowy model rehabilitacji kompleksowej zakłada łączenie wszystkich możliwych działań, których rezultatem będzie powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz do aktywnego życia.

Maląg zwróciła uwagę, że dzisiaj wiele osób, które w wyniku wypadku utraciły sprawność, pozostaje w domu i nie wraca do pracy. „Wpływ na to ma wiele czynników związanych z rehabilitacją medyczną, ale również z sytuacją psychospołeczną, z poczuciem lęku, brakiem wsparcia czy brakiem możliwości skorzystania z dobrego poradnictwa zawodowego w regionie, w którym dana osoba mieszka” - wskazała prezes PFRON.

Wyjaśniła, że uczestnicy projektu otrzymają pełne wsparcie z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej. „Realizacja programu rehabilitacji będzie indywidualnie dostosowana do potrzeb danej osoby” - zapewniła Maląg.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pobytu stałego w czterech ośrodkach lub dojeżdżać na zajęcia. Na etapie pilotażu rehabilitacja kompleksowa będzie realizowana w: Wągrowcu, Ustroniu, Grębiszewie i Nałęczowie. „Wybór miejsc jest nieprzypadkowy - zależało nam, aby równy dostęp do placówek mieli mieszkańcy wszystkich polskich województw” - podkreśliła Maląg.

Rehabilitację rozpocznie dokładna ocena przez specjalistów - lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, doradców zawodowych i pośredników pracy - stanu zdrowia potencjalnych uczestników, ich kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny program rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.

W ramach wsparcia zawodowego uczestnicy otrzymają pomoc doradcy oraz pośrednika pracy w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do zainteresowań i obecnych możliwości uczestnika oraz cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. W ramach szkoleń ma być także realizowana współpraca z pracodawcami z danego regionu.

„Liczymy, że zatrudnienie znajdzie aż 60 procent uczestników naszego pilotażowego programu. Sprzyjać temu będą szkolenia zawodowe np. z zakresu grafiki komputerowej, informatyki, spedycji i logistyki, administracji, księgowości czy handlu. W planie mamy też szkolenia dla przyszłych scenarzystów gier komputerowych i programów telewizji 3D” - powiedziała Maląg.

Średni czas pobytu jednej osoby w ośrodku to 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. W tym czasie zajęcia prowadzone są przez 6-8 godzin dziennie. W przypadku osób, które samotnie wychowują dzieci, mogą z nimi przebywać w ośrodku, który zapewni dla nich specjalne pokoje rodzinne, a w trakcie zajęć opiekę nad dziećmi. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Co ważne - jak zaznaczyła prezes PFRON - uczestnicy projektu mogą liczyć także na wsparcie po powrocie z ośrodka na etapie poszukiwania pracy i w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Placówki przez minimum trzy miesięcy będą oferować wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa.

Po zakończeniu pilotażu model kompleksowej rehabilitacji będzie mógł być wykorzystany przez wszystkie zainteresowane ośrodki. Opracowane zostaną również rekomendacje dotyczące rozwiązań systemowych potrzebnych do powszechnego wdrożenia modelu.

Pilotaż potrwa do września 2022 r. ale pierwsi chętni trafią do ośrodków już we wrześniu br. Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie powinny zgłosić się do PFRON (tel: 22 50 55 600, email: ork@pfron.org.pl). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 85,3 mln zł (w tym około 71,9 mln stanowią środki z UE i około 13,4 mln zł stanowią środki budżetu Państwa).

PAP/ as/