Horała: "Cechą Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność"

Cechą Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność; to, że możemy mówić o konkretnych sprawach, które w tej kadencji zostały wykonane - powiedział w piątek w Gdyni lider listy PiS do Sejmu w okręgu gdyńsko-słupskim Marcin Horała.

Poseł poinformował, że kandydaci PiS podczas mijającego tygodnia odbyli ponad 20 spotkań z mieszkańcami w każdym powiecie województwa pomorskiego.

„Politycy mają to do siebie, że jak są wybory, to różne rzeczy obiecują. Cechą Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność - to, że możemy mówić nie tylko o tym, co zapowiadamy, ale też o konkretnych sprawach, które w tej kadencji zostały wykonane” - mówił Horała na briefingu przed siedzibą Muzeum Emigracji w Gdyni.

Dodał, że to właśnie w Gdyni można „mówić nie tylko o wielkich, wspaniałych planach, ale o tym, co się już realizuje”.

„Tu obok jest budowany nowy terminal promowy: widzimy pracujący sprzęt, dźwigi i koparki. (…) To wreszcie wielkie inwestycje komunikacyjne: nie tak dawno znów prawie w tym miejscu była podpisana umowa na prawie trzymiliardowe inwestycje w pomorską kolej, dojazd do portów, ale też poprawę skomunikowania Trójmiasta i Kaszub” - wyliczał Horała.

Horała dodał, że w najbliższych dniach i tygodniach będzie jeszcze więcej spotkań kandydatów PiS z wyborcami.

„Opozycja nadal rozmawia głównie sama ze sobą - trwa w województwie pomorskim dyskusja kto jest na liście, kto nie jest, kto chce kandydować, kogo wbrew jego woli na listę wpisali. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają i spotykają się z wyborcami, a opozycja niech sobie nadal rozmawia w swoim gronie” - mówił polityk PiS.

