14 mld zł na wielki program retencji w przyszłym roku

W przyszłym roku ruszy wielki program retencji wartości 14 mld zł, ale jeszcze we wrześniu 100 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie systemów nawodnieniowych w gospodarstwach - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w Nakle n. Notecią

Od przyszłego roku ruszy wielki program retencji, na który przeznaczone jest 14 mld zł. Będą to duże zbiorniki na rzekach, podpiętrzone jeziora i stawy, ale również będą to duże programy retencji glebowej. Nie czekam do przyszłego roku, dlatego już z tegorocznych pieniędzy dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przesuwamy 100 mln zł, żeby jak najszybciej może kilka tysięcy gospodarstw w Polsce skorzystało z systemów nawodnieniowych - mówił minister.