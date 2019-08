Wyremontowana platforma Petrobaltic ruszy w morze

To była jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle wydobywczym w ostatnich kilku latach. W Stoczni REMONTOWA w Gdańsku zakończyła się właśnie przebudowa platformy Petrobaltic, która wkrótce wypłynie w morze, by rozpocząć pracę na polskich złożach ropy naftowej. Jednostkę, która po modernizacji stała się Morskim Centrum Produkcyjnym – Morską Kopalnią Ropy i Gazu poświęcił metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Projekt ma długą i skomplikowaną historię sięgającą 2015 roku– mówił podczas uroczystości prezes zarządu LOTOS Petrobaltic, Grzegorz Strzelczyk – Po dość trudnej pierwszej fazie, platforma znalazła się w dobrych rękach. W październiku 2017 roku została przeholowana do Gdańskiej Stoczni REMONTOWA, gdzie dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu wielu ekspertów z wielu dziedzin z sukcesem zakończyliśmy zakres prac stoczniowych. Przed nami godzina prawdy – posadowienie jednostki na złoży B8, prace na morzu, rozruchy, uruchomienie zainstalowanych na platformie systemów oraz efektywne zakończenie zagospodarowania złoża – dodał Strzelczyk.

Przebudowa jednostki na terenie stoczni REMONTOWA, to kolejny przykład doskonałej współpracy dwóch polskich podmiotów, prawdziwe oblicze patriotyzmu gospodarczego, o który od samego początku zabiegał premier Mateusz Marowiecki, jeszcze jako minister. Nie dziwi zatem fakt, że Morawiecki gorąco wspierał cale przedsięwzięcie. Potwierdził to wiceminister Jarosław Sellin, który na uroczystości reprezentował szefa rządu. Minister Sellin przeczytał także list, który Mateusz Morawiecki skierował do pracowników platformy, stoczni i prezesów obu spółek.

To symboliczny dzień, dla pracowników oraz wszystkich mających na uwadze bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. To kolejny krok dla zwiększania suwerenności energetycznej Polski. Bezpieczeństwo energetyczne jest strategiczne dla istnienia państwa, jest ważne dla wszystkich obywateli. – napisał premier Morawiecki.

W podobnym tonie wypowiadał się również metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który również dostrzega wagę tego wydarzenia.

To wielkie święto polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. Żywię głęboką nadzieję, że ta platforma przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Ojczyzny – mówił arcybiskup. – Życzę wszystkim pracownikom, dużo zdrowia i bezpiecznej pracy, o co będę się modlił – zapowiedział hierarcha.

W uroczystości poświęcenia „pływającej kopalni ropy i gazu” uczestniczyli m.in. wiceprezes Grupy LOTOS Jarosław Wittstock, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic, Grzegorz Strzelczyk, prezes grupy kapitałowej REMONTOWA HOLDING Piotr SOYKA, przedstawiciele rządu w osobach wiceministra Sasina i przedstawiciela Ministerstwa Energii oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

Jak udało nam się dowiedzieć, w najbliższym czasie platforma zostanie przeholowana na złoże B 8, znajdujące się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Kolejnym etapem będzie przygotowanie jej do przejęcia wydobycia z pracującej tam platformy starszego typu.