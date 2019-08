MPiT chce wyeliminować „kopciuchy” ze sprzedaży

W sprzedaży są wciąż urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia ws. kotłów na paliwa stałe - mówiła w czwartek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że trzeba to zmienić.

W parlamencie trwają prace nad nowelą Prawa ochrony środowiska (POŚ). Projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej zakłada, że za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary. Inspekcja Handlowa ma zyskać konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów.

Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów. Chcemy to zmienić - podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.