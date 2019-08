MF informuje o deficycie budżetowym

Deficyt budżetu po lipcu br. wyniósł 4,8 mld zł - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów w komunikacie dotyczącym szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2019 r.

Deficyt budżetu na koniec lipca br. wyniósł 4,8 mld zł wobec 5 mld zł na koniec czerwca br. Lipcowy deficyt stanowi 17,7 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie w wysokości 28,5 mld zł.

Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 228,8 mld zł, czyli 59 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł. „Dochody były wyższe o 16,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego” - dodano.

Wskazano, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8 proc. (tj. ok. 6,7 mld zł), z podatku PIT były wyższe o 13,1 proc. (tj. ok. 4,2 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 19,9 proc. (tj. ok. 4,1 mld zł). Natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,4 proc., a dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym.

Jak podało MF, od początku roku do końca lipca z budżetu wydano 233,5 mld zł, tj. 56,1 proc. planu przewidującego w 2019 r. wydatki w wysokości 416 mld 234,5 mln zł.

„W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (213,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł, tj. 9,6 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. +13 emerytury+. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,7 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,6 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,7 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku” - czytamy.

PAP/ as/