Tanieją warzywa, zwłaszcza ziemniaki

Niski wakacyjny popyt ze strony warszawskich kupców na warzywa na rynku hurtowym w Broniszach spowodował spadki ich cen - informuje ekspert rynku Maciej Kmera.

Znacznie potaniały ziemniaki krajowe z 2 zł/kg nawet do 1,33 zł/kg. Jest to wywołane przez pojawienie się ziemniaków z importu z Beneluksu i Wielkiej Brytanii - zaznacza ekspert.

Stabilna jest sytuacja na rynku warzyw korzeniowych, odnotowuje się niewielki spadek cen. Marchew w hurcie można nabyć już od 85 gr/kg, pietruszkę od 3,75 zł/kg, buraka ćwikłowego od 0,8 zł/kg, cebulę od 1,28 zł/kg. Nadal droga jest kapusta biała, za którą trzeba zapłacić 4-5 zł/szt., ale tani jest kalafior, który kosztuje 1,5-2,5 zł/szt.

Na niskim poziomie utrzymują się ceny warzyw spod osłon. Papryka kolorowa kosztuje 3-4 zł/kg, fasolka szparagowa 5-6 zł/kg, cukinia od 2 do 3 zł/kg. Nieznacznie podrożały bakłażany do poziomu 4-5 zł/kg.

Zakup pęczka rzodkiewek to wydatek zaledwie 1 zł, a sałaty masłowej 1,5-2 zł za sztukę. Pomidory obecnie kosztują ok. 3 zł/kg, a w przypadku odmian malinowych do 3,5 zł/kg.

W ostatnim tygodniu potaniały maliny z 25 do 12-18 zł/kg, ale ich cena jest niestabilna i zależy od podaży i popytu w danej chwili. Natomiast duża jest podaż krajowych truskawek w cenie nawet 6 zł/kg. Owoce te sprzedawane są w opakowaniach 0,5 kg.

Według niektórych ekspertów, zbiory jabłek będą o 40 proc. niższe niż w ubiegłym roku czego odzwierciedleniem są już wysokie ceny na tegoroczne odmiany letnie: Celesta, Paula Red, Delikates, ich ceny zaczynają się od 2 zł/kg i dochodzą do 3,0 zł/kg.

Nie brakuje śliwek, oferowane są we wszystkich odmianach i typach, a ich ceny są niskie na poziomie 1-2,5 zł/kg.

Spora podaż jest gruszek. Odmiana Klapsa kosztuje 2-3,5 zł/kg, a Konferencja 2-3 zł/kg. Następuje powolny spadek podaży krajowej moreli - ceny skoczyły do 4-5 zł/kg. Nadal sprzedawana jest borówka amerykańska, jej cena to 12-15 zł/kg.

Anna Wysoczańska (PAP), sek