Kary za brak OC: Mało kto płaci

Niespełna 35 proc. kierowców ukaranych za brak polisy OC płaci karę dobrowolnie - podał w poniedziałek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od pozostałych ukaranych kierowców UFG dochodzi płatności w trybie egzekucyjnym.

Z danych Funduszu wynika, że 65 proc. przypadków w łącznej liczbie spraw za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia, dochodzonych jest w trybie egzekucyjnym, pozostałe 35 proc. płacone są w trybie dobrowolnym.

Całkowita kwota należności z kar za brak ubezpieczenia OC przekraczała na koniec 2018 roku - 196 mln złotych, z czego do kasy Funduszu wpłynęło 94 mln złotych - o 12 procent więcej niż w 2017 roku - podano.

Jak wskazała, cytowana w komunikacie prezes UFG Elżbieta Wanat Połeć, „unikanie kontaktu - po otrzymaniu pisma z UFG o stwierdzeniu braku polisy OC - to najgorsza z możliwych strategii.”

W komunikacie czytamy, że stwierdzenie braku polisy OC - np. w wyniku kontroli drogowej lub kontroli własnej UFG na podstawie danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych - nie oznacza jeszcze wszczęcia egzekucji. Najpierw Fundusz zwraca się do posiadacza pojazdu o okazanie ważnej polisy OC lub zapłacenie kary w trybie dobrowolnym. Jeżeli w wyznaczonym terminie brak jest odpowiedzi, Fundusz przypomina kontrolowanemu o konieczności wyjaśnienia sprawy.

Dodano, że jeżeli nie ma odzewu ze strony ukaranego, średnio po około trzech miesiącach, UFG wszczyna egzekucję i przekazuje ściągnięcie kary do urzędu skarbowego.

Urząd może odzyskać pieniądze np. z wynagrodzenia, z rachunków bankowych, z nadpłaty podatku dochodowego lub z nieruchomości. O wyborze środka egzekucyjnego decyduje sam US, ale ustawa nakazuje wykorzystać ten najmniej uciążliwy dla ukaranego - wskazano.

Według UFG, Polacy mają problem nie tylko z płaceniem kar za brak polisy OC.

Zadłużenie z tytułu niespłaconych mandatów przekracza 750 mln złotych, zaś niezapłacone grzywny i koszty sądowe to kolejne ponad 320 mln zł - podano w komunikacie. - Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że zadłużenie z tytułu niespłaconych mandatów (nie tylko karnych) wzrosło w ciągu 2018 roku o ponad 18 procent - do 757 mln zł. I to pomimo mniejszej liczby nałożonych mandatów: 5,6 mln w 2017 roku i 3,3 mln mandatów w ubiegłym roku - wskazuje UFG.