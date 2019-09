KRYNICA: Spółka CPK ma zagwozdkę finansową

Spółka Centralny Port Komunikacyjny chce pozyskać partnera, który zaproponuje rozwiązania dot. finansowania inwestycji i jej późniejszego utrzymania - powiedział we wtorek prezes CPK Piotr Malepszak. Wskazał, że brani pod uwagę są m.in. partnerzy z doświadczeniem z Dalekiego Wschodu.

Malepszak wziął udział we wtorkowym panelu Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju poświęconym m.in. planowanej nowej strategii dla lotnictwa cywilnego w Polsce. Opracowanie do 2020 r. dokumentu dot. rządowej polityki rozwoju sieci lotnisk, z uwzględnieniem budowy CPK, w połowie czerwca br. zapowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Naszą zagwozdką jest, jak znaleźć pieniądze na tę inwestycję. Dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy w stanie sfinansować tego portu lotniczego z pieniędzy unijnych, czyli musimy szukać finansowania komercyjnego - różnego rodzaju - mówił w Krynicy prezes spółki CPK. Te testy, te informacje, które mamy, wskazują, że inwestycja będzie rentowna w perspektywie następnych trzydziestu lat. To daje nam pewien spokój, ale opierając się na twardych danych dotyczących ruchu lotniczego patrzymy na tę inwestycję w kategorii +must have+. To nie jest tak, że ten aspekt finansowy będzie przeważał - on będzie bardzo znaczący - precyzował. Liczby pokazują, że w perspektywie może nie dziesięciu lat - chociaż np. za trzy-cztery lata Okęcie dojdzie do skraju przepustowości - takie lotnisko musi powstać - dodał. Stąd warunek niezbędny posiadania nowej infrasruktury - wyjaśnił.

„Pod kątem finansowania: rozpoczynamy dzisiaj współpracę z partnerami strategicznymi, którzy mają nam na to pytanie odpowiedzieć; głównie myślimy o kierunkach dalekowschodnich, które mają doświadczenie w budowie i zarządzaniu dużymi portami lotniczymi” - wskazał Malepszak.

Doradztwo strategiczne, które chcemy zawrzeć, ma nam dać najlepszą odpowiedź, jak sfinansować to lotnisko i w jaki sposób to lotnisko utrzymywać - uściślił zastrzegając, że w tym kontekście nie ma także jeszcze odpowiedzi, jak lotnisko będzie wyglądało i ile będzie kosztowało. Tę kwestię określi plan strategiczny - zaznaczył prezes CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie byłby w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, umożliwiające przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Docelowo lotnisko ma umożliwiać rozbudowę do przepustowości ok. 100 mln pasażerów. Według ostatnich zapowiedzi MI do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

SzSz(PAP)