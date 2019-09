Biała księga podatników, a rachunek bankowy

Od paru dni funkcjonuje już tzw. biała księga, czyli lista podatników VAT wraz z numerami ich konta bankowych. Nowość ta wzbudziła spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, którzy boją się sankcji i niedomówień. Co budzi największe wątpliwości i co warto wiedzieć o nowych zmianach?

Biała księga to nowość wprowadzona 1 września bieżącego roku i zarazem jeden z kroków do utworzenia jednej bazy zawierającej informacje o podatnikach. Dzięki niej kontrahenci mogą zweryfikować danego przedsiębiorcę przed opłaceniem faktury i sprawdzić, czy wymagane dane są jawne. Przepisy obowiązują zaledwie parę dni, a już budzą spore zamieszanie. Wątpliwości dotyczą głównie właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Konto firmowe – zakładać czy nie?

Jeśli prowadzisz własną działalność na pewno wiesz, że posiadanie firmowego konta bankowego przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych nie jest obowiązkowe. W świetle nowych zmian dotyczących białej księgi, w której widoczne są numery bankowe kontrahentów, budzi to spore zamieszanie. Dlaczego?

Konto niebędące rachunkiem firmowym przedsiębiorcy należy do danych niejawnych. To konto własne, które nie jest widoczne na białej liście podatników VAT. Dla właścicieli małych firm oznacza to często brak wiarygodności w oczach kontrahenta. Czy jest tutaj jakieś rozwiązanie?

Najszybszą opcją wydaje się założenie rachunku firmowego. Dla małych przedsiębiorców oznacza to jednak dodatkowe koszty. Czy rachunek firmowy stanie się w ogóle obowiązkowy?

Z przepisów o podatku VAT nie wynika obowiązek zakładania konta firmowego, o ile nie jest on wymagany odrębnymi przepisami. Oznacza to, że pod względem podatku VAT brak widoczności numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy nie będzie powodem do naliczania sankcji – informuje na infolinii Krajowa Administracja Publiczna

Informacja ta poniekąd może uspokoić przedsiębiorców, którzy nie mają konta firmowego i nie wiedzą czy będą mieli obowiązek jego założenia. Na pewno odrębny rachunek bankowy, widoczny na liście podatników VAT ułatwiłby weryfikację kontrahenta i wzmocnił jego pozycję w oczach potencjalnych kontrahentów. Kwestię tę muszą rozważyć jednak sami właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Konieczna będzie weryfikacja i dodatkowe formalności?

Nieco więcej niejasności rodzi się jednak w świetle przepisów o podatku dochodowym. Co prawda sankcje w tym temacie wchodzą w życie dopiero od 1 stycznia przyszłego roku, ale warto od razu zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami.

Przepisy dotyczące konsekwencji w podatku dochodowym zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Po tym terminie transakcje o wartości powyżej 15 tys. złotych, zapłacone na inne konto niż widniejące na liście podatników, będą skutkować brakiem prawa do kosztów – dowiadujemy się na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej – Przez te cztery miesiące ruch ten nie spowoduje skutków w podatku dochodowym – uspokaja KAS

Jak uniknąć więc sankcji w postaci braku prawa do kosztów? Jak się okazuje, będzie wymagało to dodatkowej weryfikacji i formalności ze strony podatnika. Realizując transakcję, której wartość jest równa bądź wyższa 15 tys. złotych na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście, konieczne będzie, w ciągu trzech dni roboczych, złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

Zapłacenie faktury powyżej 15 tys. złotych na rachunek niewidniejący na liście podatników, bez złożenia stosownego zawiadomienia, skutkować będzie bowiem brakiem prawa do kosztów, co mocno odczuje firmowy budżet. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.