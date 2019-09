LOT wyszedł na prostą po rządach PO-PSL

PLL LOT w 2018 r. wypracowały 209 mln zł zysku z działalności podstawowej, czyli przewozu pasażerów - poinformowała w czwartek PAP spółka. To o blisko 79 mln zł mniej wobec 2017 r., kiedy zysk wyniósł 288 mln zł. LOT w ub.r. przewiózł 8,9 mln podróżnych.

Polskie Linie Lotnicze LOT w komunikacie przekazały, że przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 6,19 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł w 2018 r. 366,9 mln zł względem 354,9 mln zł w 2017 r. - napisano. Z kolei wynik z działalności operacyjnej wyniósł w ub.r. 215,5 mln zł wobec 273,6 mln zł w 2017 r.

Natomiast wynik wypracowany z działalności podstawowej, czyli przewozu pasażerów, wyniósł w ubiegłym roku 209 mln zł względem 288 mln zł rok wcześniej.

Na obniżenie wyniku finansowego miały wpływ m.in. leasing nowych samolotów, wyższa o 29 proc. cena paliwa (w przeliczeniu ceny za baryłkę w 2018 r. w stosunku do 2017 r.) oraz wyższe ceny pozyskania uprawnień do emisji CO2, których wartość pod koniec 2018 r. wzrosła o ponad 210 proc. w stosunku do końca 2017 r.” - tłumaczy spółka.

LOT w ubiegłym roku przewiózł ponad 8,9 mln podróżnych.

To rekordowa liczba w historii - wskazał przewoźnik.

Największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w przypadku lotów dalekiego zasięgu (34 proc.), w przypadku lotów średniego zasięgu przewieziono o 32 proc. więcej pasażerów, a na trasach krajowych - o 10 proc.

W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, czyli więcej o prawie 1,5 mln niż w 2016 r. i 2,5 mln więcej niż w r. 2015.

Spółka przypomniała, że w 2018 r. zainaugurowano m.in. trasy Warszawa-Singapur, Rzeszów-Newark, Budapeszt-Nowy Jork JFK oraz Budapeszt-Chicago. Zwiększano także częstotliwości na istniejących połączeniach.

LOT zapowiada, że w bieżącym roku przewoźnik chce przewieźć ponad 10 mln pasażerów. Planujemy uruchomienie kolejnych połączeń dalekiego zasięgu, w tym z Warszawy do Delhi, Pekinu-Daxing oraz do Colombo na Sri Lance, a także z Budapesztu do Seulu.

Prezes LOT Rafał Milczarski mówił w lipcu PAP, że pod koniec czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok.

Jak mówił, „bieżący rok okazał się trudniejszy dla LOT-u, niż pierwotnie zakładaliśmy. Pomimo znaczących przeciwności operacyjnych, na koniec 2019 roku planujemy uzyskać co najmniej taki wynik na poziomie EBIT jak w 2018 roku” - mówił.

LOT jest spółką Skarbu Państwa, a jego jedynym udziałowcem jest Polska Grupa Lotnicza w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa i nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów.

SzSz (PAP)