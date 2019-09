Za PO-PSL budżet stracił 64 mld zł na lewym paliwie

8 mld zł rocznie traciliśmy na lewym obrocie paliwa, a przez osiem lat rządów PO-PSL to jest ok. 64 mld zł - mówił w piątek w Manowie (woj. zachodniopomorskie) wiceminister w MSWiA Paweł Szefernaker,”dwójka” PiS na liście do Sejmu w okręgu nr 40.

W Manowie, przy drodze krajowej nr 11, stanęła w piątek jedna z czterech cystern, które w ramach ogólnopolskiej akcji PiS

Cysterny wstydu PO-PSL” od środy objeżdżają kraj. Celem tej akcji, jak poinformował podczas konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker jest pokazanie, ile środków za rządów PO i PSL Polacy tracili ze względu na brak pakietu paliwowego. Dziennie za rządów PO-PSL do Polski wjeżdżało 750 cystern z paliwem. Po uszczelnieniu systemu do Polski wjeżdża ich 150 cystern. 600 cystern to była ta szara strefa. Na każdej cysternie Skarb Państwa tracił ok. 40 tys. zł. Codziennie 24 mln zł (…). Przez rok to jest ok. 8 mld, a przez osiem lat rządów PO-PSL to jest ok. 64 mld zł - mówił Szefernaker.

Dodał, że gdy rządziła koalicja PO-PSL przeprowadzano 20 kontroli dziennie. „Po wprowadzeniu pakietu paliwowego, wszystkie samochody ciężarowe, nie tylko cysterny, są monitorowane. To jest ok. 1000 kontroli dziennie. Dzięki temu uszczelniliśmy system podatkowy, system VAT-owski i m.in. dzięki temu dziś w budżecie państwa na 2019 r. jest 100 mld zł więcej niż w budżecie 2015 r.” - zaznaczył Szefernaker.

Poinformował o danych Komisji Europejskiej dotyczących uszczelnienia podatków. Jak podał wynika z nich, że „w 2013 r. system był tak nieszczelny, iż 27 proc. VAT to była szara strefa”. „W 2018 r. komisja szacuje, że jest to już tylko 8 proc.” - mówił wiceminister.

Zdaniem Szefernakera te dane pokazują skalę uszczelnienia szarej strefy, ale także pokazują, że „są jeszcze możliwości dalszego uszczelniania systemu podatkowego”. Zapowiedział, że w przyszłym roku „będą kolejne sukcesy” z tym związane.

Szefernaker podał przykłady inwestycji w regionie, które można było zrealizować wcześniej, gdyby nie finansowe straty w budżecie państwa, spowodowane nielegalnym obrotem paliwem.

8 mld zł rocznie traciliśmy na lewym obrocie paliwem, tymczasem 1,5 mld zł to koszt budowy drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Bobolic, na którą poprzednie rządy nie znalazły środków - mówił ubiegający się ponownie o mandat posła Szefernaker.

Powiedział też o najnowocześniejszej strzelnicy w Polsce, która za rządów PiS powstaje w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej.

Jej koszt to ok. 18 mln zł, a 24 mln dziennie traciliśmy na obrocie paliwem. 18 godzin jazdy po Polsce cystern to jest możliwość sfinansowania takiej najnowocześniejszej w Polsce strzelnicy - podkreślił i jako kolejny przykład podał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Koszalinie. „Jest budowa za ok. 20 mln zł, to 20 godzin jazdy cystern po Polsce” - powiedział.

Lider listy PiS do Sejmu z okręgu nr 40, europoseł minionej kadencji Czesław Hoc dodał, że tylko jeden dzień nie jeżdżenia cysterny z nielegalnym paliwem wystarczy do rocznego sfinansowania programu 500 plus dla 4000 dzieci i 60 karetek ratownictwa medycznego. Z kolei kandydat PiS na senatora z okręgu nr 100 Krzysztof Nieckarz, informując o tym, że rząd na łagodzenie skutków suszy w 2018 r. przeznaczył dla rolników kwotę 2 mld 200 mln zł, zaznaczył, iż „wystarczyło 100 dni, by cysterny nie wjeżdżały do Polski, by sfinansować pomoc dla rolników”.

SzSz(PAP)