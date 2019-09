Szydło o programie PO: Z pustego i Salomon nie naleje

Można wymyślać różnego rodzaju sześciopaki, tyle tylko, że jak wcześniej ktoś ten sześciopak skonsumuje, to - z pustego i Salomon nie naleje - mówiła w Lublinie Beata Szydło. „My mamy konkretny program” - dodała.

„My jesteśmy dzisiaj tutaj po to z państwem, by przedstawić wam nasz program, ale by też zaświadczyć i jeszcze raz złożyć deklaracje, tak jak robiliśmy to w 2015 roku: że dotrzymamy słowa, że tak jak w 2015 roku mówiliśmy sobie wszyscy: damy radę i przede wszystkim wierzyliśmy w to, że damy radę - daliśmy. Wspólnie. Razem” - mówiła podczas konwencji PiS w Lublinie Beata Szydło.

Zastrzegła jednak, że „sam rząd niczego nie zrobi”. „Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica sama niczego nie zrobi, jeżeli nie będą z nami wszyscy Polacy. Ci, którzy wierzą w Polskę. Ci, którzy wolą dla Polski pracować, a nie (…) czy to szukać broszki, czy też - co mieliśmy okazję tutaj z moimi koleżankami i kolegami siedzącymi na tej sali obserwować w tym tygodniu chociażby w Brukseli - skarżyć na Polskę” - powiedziała. „Bo muszę z przykrością powiedzieć, że niestety polscy europosłowie na jednej z komisji w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu po raz kolejny skarżyli na Polskę” - podkreśliła.

„A my wolimy pracować dla Polski i prosimy tych wszystkich, którzy rozumieją, że ten dobry czas dla Polski jest, trwa i trzeba go wykorzystać - nie wolno go nam zmarnować” - przekonywała. „Nie wolno nam tego dobrego czasu dla Polski zmarnować wobec zobowiązania naszego, wobec naszej ojczyzny i przyszłych pokoleń naszych dzieci” - dodała. „Musimy zadbać o to, by ten czas jak najlepiej wykorzystać” - podkreśliła.

„Dlatego, szanowni państwo, tak, jak wtedy byliśmy razem, tak jak byliśmy razem przez te wszystkie lata, bądźmy razem i teraz” - apelowała. „Można oczywiście wymyślać różnego rodzaju sześciopaki, tyle tylko, że jak wcześniej ktoś ten sześciopak skonsumuje, no to - z pustego i Salomon nie naleje” - mówiła. „My mamy konkretny program, mamy konkretny plan” - przekonywała. „I tak, jak w 2015 roku przyszliśmy do rządu przygotowani i krok po kroku zrealizowaliśmy w ciągu tych czterech lat nasz program, nasz wspólny polski program, tak będzie i tym razem” - zaznaczyła Szydło. „Nie zmarnujmy dobrego czasu dla Polski” - zaapelowała.

PAP/ as/