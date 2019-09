Galileo dociera do miliarda użytkowników smartfonów

We wtorek europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dotrze do miliarda użytkowników smartfonów na całym świecie. To unijny globalny system nawigacji satelitarnej pod cywilną kontrolą, który udostępnia dokładne informacje na temat położenia i czasu.

Galileo ma zapewnić Europie niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej oraz strategiczną autonomię w tej dziedzinie. Zdaniem Komisji niezależność Europy w tym sektorze pobudzi europejski rynek pracy, pomoże UE wzmocnić swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz wesprze powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, drony i internet rzeczy.

Obecnie 95 proc. przedsiębiorstw produkujących chipy do smartfonów na potrzeby nawigacji satelitarnej wytwarza chipy, które umożliwiają korzystanie z Galileo. Cel dotyczący 1 mld użytkowników opiera się na liczbie smartfonów korzystających z Galileo sprzedanych na całym świecie. Faktyczna liczba użytkowników systemu Galileo jest większa. W Europie wszystkie nowe modele samochodów dopuszczone na rynek są wyposażone w system eCall, który wykorzystuje Galileo do przekazywania służbom ratowniczym informacji o lokalizacji pojazdu. Od tego roku system Galileo jest zintegrowany z tachografami cyfrowymi ciężarówek, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Galileo świadczy również usługi poszukiwawczo-ratownicze, skracając czas potrzebny do wykrycia osoby wyposażonej w nadajnik alarmowy do poniżej 10 minut na morzu, w górach czy na pustyni. Dzięki Galileo dokładność lokalizacji poprawiła się z 10 km do mniej niż 2 km. System ten będzie też w przyszłości informował daną osobę, że pomoc nadchodzi.

Ponadto Galileo wspiera organy publiczne w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownicy rządowi mają dostęp do wiarygodnej i w pełni szyfrowanej usługi podczas sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych w kraju, takich jak ataki terrorystyczne, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług.

Galileo zapewnia obecnie wysokiej jakości usługi w zakresie określania czasu i nawigacji miliardowi użytkowników smartfonów na całym świecie. Było to możliwe dzięki prawdziwie europejskim wysiłkom przy budowie najdokładniejszego systemu nawigacji na świecie, wraz ze wsparciem i zaangażowaniem GSA (Agencja Europejskiego Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej - PAP). Jestem przekonana, że nasz przemysł kosmiczny nadal będzie się rozwijał dzięki pracom, pomysłom i inwestycjom w ramach nowego unijnego programu kosmicznego - powiedziała w poniedziałek Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne działania UE prowadzone w przestrzeni kosmicznej obejmują program Copernicus (bezpłatne i powszechnie dostępne dane pochodzące z obserwacji Ziemi dotyczące obszarów lądowych, atmosfery, oceanów, zmiany klimatu oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa), EGNOS (regionalny system nawigacji satelitarnej) oraz obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych.

Aby przyczynić się do utrzymania i dalszego wzmocnienia wiodącej roli UE w przestrzeni kosmicznej, Komisja zaproponowała na następny długoterminowy budżet UE na lata 2021-2027 program kosmiczny o wartości 16 mld euro.

PAP SzSz