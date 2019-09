6,5 mld dolarów - tyle mogą maksymalnie kosztować F-35

Suma 6,5 mld, za jaką Departament Stanu USA zgodził na sprzedaż Polsce samolotów F-35, to kwota maksymalna - podkreślił w czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak. Wyraził przekonanie, że Polska wynegocjuje cenę podobną do tej, jaką zapłaciła Belgia.

W środę Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zaakceptował ewentualną sprzedaż Polsce 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35 za maksymalnie 6,5 mld dolarów. Podobną kwotę amerykańska administracja wskazała w zgodzie udzielonej na sprzedaż tych maszyn Belgii, która ostatecznie ma zapłacić ok. 4,25 mld dolarów.

Jako argument przywołał zgodę na sprzedaż Polsce zestawów obrony powietrznej Patriot, która opiewała na 10,5 mld, a wartość kontraktu w pierwszej fazie wyniosła niespełna 5 mld dolarów.

Teraz czekamy na akceptację przez Kongres; następnie przystępujemy do negocjacji cenowych. Zakładam, że jesteśmy w stanie wynegocjować taką cenę, która jest zbliżona do ceny, w jakiej Belgia kupiła F-35 - dodał Błaszczak. Przypomniał, że Kongres zgodził się na sprzedaż F-35 Belgii za maksymalnie 6,53 mld dolarów, „więc to był ten sam poziom”. Sądzę, że to co wynegocjujemy, będzie zbliżone do tego, co wynegocjowali Belgowie - powiedział.

Wszystko przed nami, atmosfera negocjacji jest bardzo dobra, wielokrotnie już na ten temat rozmawiałem” - powiedział szef MON.