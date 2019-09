W tygodniku „Sieci”: Tematy wstydu opozycji

Czego się boi Platforma? O czym nie chce rozmawiać? Czy agresywną kampanią wyborczą zakryje afery, kompromitacje, manipulacje i zaniechania? Najnowszy numer „Sieci” prezentuje tematy, których w kampanii wyborczej nie podejmie Koalicja Obywatelska, bo obnażają bylejakość oraz arogancję polityków wobec interesów państwa. Mafie VAT-owskie, dzika reprywatyzacja w Warszawie, afera Amber Gold – to tylko kilka z tematów wstydu przeciwników dobrej zmiany.

W artykule „Tematy wstydu opozycji” Jakub Augustyn Maciejewski wylicza wszystkie sprawy, w których opozycja poniosła porażkę. Stwierdza, że czy, w grę wchodzą setki miliardów złotych z polskiej gospodarki, czy zdrowie psychiczne dzieci w szkołach, nieistotne są pozwy prokuratury, apele rodziców, raporty Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy po prostu dobro obywateli – na wszystkie te sprawy politycy opozycji odpowiadają: nic się nie stało, nie ma o czym rozmawiać.

Pierwszym niewygodnym tematem dla opozycji, której powinni się wstydzić przedstawiciele opozycji, to mafie VAT-owskie, które drenowały Polskę. Olbrzymim problemem okazały się transporty paliwa, które unikały kontroli celników. O sprawie mają przypomnieć Polakom „Cysterny wstydu PO-PSL” z wizerunkiem Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To właśnie ci dwaj politycy zdają się nie dostrzegać, że za czasów rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz system finansów publicznych był tak nieszczelny, że w ciągu ośmiu lat sprawowania przez nich władzy Polska straciła ok. 200 mld zł. O sprawie nieprawidłowości głośno mówiono podczas obrad komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Według posła PiS, Marcina Horały, przewodniczącego sejmowej komisji ds. VAT-u, ówczesne działania rządu PO-PSL były ułomne i fragmentaryczne. Rządzący niby zwalczali karuzelę i proponowali odwrócony VAT na pręty stalowe czy na elektronikę. To było jednak gonienie króliczka, a nie łapanie go, bo kiedy wprowadzono obostrzenia na złom, to przestępcy przenosili aktywność na pręty, paliwa czy elektronikę – przyznał poseł Horała.

Jakub Augustyn Maciejewski zwraca także uwagę, że opozycja będzie unikać w swojej kampanii także tematu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, afery Amber Gold, swojego programu gospodarczego, którego nie ma, czy postawy antykościelnej. W artykule „Wywracanie rodziny” Konrad Kołodziejski opisuje dyskusję, którą wywołała wśród opozycji ostatnia konwencja PiS-u w Lublinie. Szczególnie zaciekle próbowano krytykować słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o rodzinie. Uważa on rodzinę za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń, dla przekazywania kultury, cywilizacji, dla trwałości większych wspólnot. Ale rodzinę widzimy tak jak tutaj. Jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina! – podsumował lider PiS-u. Aleksandra Dulkiewicz wysnuła wnioski, że prezes partii rządzącej, uderza w samotnych rodziców i rozbite rodziny. Brutalizacja debaty politycznej spowodowała, że w słowach prezesa Kaczyńskiego doszukano się pogardy. Chodziło więc: raczej o otumanienie tych wszystkich, którzy starają się nie angażować w bieżące konflikty polityczne. Tak aby osobiście zabolała ich rzekoma pogarda prezesa PiS wobec rozbitych rodzin. I aby – w związku z tym – oddali głos na opozycję, a jeśli nawet nie, to żeby przynajmniej pozostali w dniu wyborów w domach. Zdaniem Kołodziejskiego Jarosław Kaczyński swoje słowa skierował przeciwko ideologii LGBT. Przeciwko światopoglądowi, który dąży do reinterpretacji pojęcia rodziny, tak aby nowa definicja tego słowa objęła również związki jednopłciowe. W nowym numerze „Sieci” Edyta Hołdyńska z rozmawia Marcinem Horałą o ustaleniach sejmowej komisji śledczej ds. VAT („Tusk odwraca kota ogonem”). Poseł PiS, przewodniczący komisji zauważa, że uszczelnienie VAT to jeden z sukcesów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wskazuje także, iż górna granica luki VAT-owskiej, jaka powstała podczas rządów PO, to 250 mld zł.

Luka w VAT jest zawsze. Jakaś jej część ma przyczyny legalne, np. bankructwa czy pomyłki. Również oszustwa podatkowe będą się zdarzały, bo taka jest natura człowieka. Pytanie, co rząd robi, by temu przeciwdziałać. Od łącznego szacunku ważniejsza jest dynamika. Luka w 2007 r. była nieduża, a potem dynamicznie rosła. Najwięcej o tym zjawisku mówią nam dane procentowe – ile procent z tego, co powinno wpłynąć z VAT, nie wpłynęło do budżetu. W latach 2007–2015, według szacunków, ta wartość wzrosła od ok. 8 proc. do 25–27 proc. Tak więc za rządów Platformy luka wielokrotnie wrosła, a za rządów PiS maleje. PO używa różnych statystycznych sztuczek, żeby to zamazać. Podaje np. średnią arytmetyczną za całe osiem lat swoich rządów. A przecież odziedziczyła niską lukę i psucie tego stanu zajęło kilka lat. Do średniej wchodzą też lata, kiedy luka rosła, ale nie osiągnęła jeszcze rekordowego poziomu. PO zaniża średnią. Z kolei PiS odziedziczył rekordową lukę i zaczął ją zmniejszać. Średnia z pierwszych lat naszych rządów będzie więc jeszcze dość wysoka, ale będzie z roku na rok malała – zauważa Marcin Horała.

Arkadiusz Gołębiewski, operator, reżyser, twórca i dyrektor Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi („Czas na wielkie produkcje filmowe”) mówi o tegorocznej edycji festiwalu. Zauważa także, że jednym z celów, jakie stawiają sobie organizatorzy, to propagowanie mody na zbieranie rodzinnych pamiątek, które umożliwią młodemu pokoleniu dialog z przodkami oraz uwrażliwią na okrutną i jednocześnie pełną bohaterstwa historię Polski.

Festiwal NNW to wydarzenie, które trwa przez cały rok. Po gali zamknięcia ruszamy w Polskę i świat, prezentując w pigułce nasz festiwal. Tylko w 2018 r. takich retrospektyw było 11. […] My młodym ludziom wskazujemy, gdzie mają szukać inspiracji. Radzimy: „Przeglądajcie stare fotografie, rozmawiajcie z bliskimi, prowokujcie do wspomnień, refleksji, a zobaczycie, że wasz dziadek, prababcia, wujek to często bohater, którego życiorys to gotowy scenariusz filmowy”. Czasem jakiś mały detal wystarczy, by odkryć niesamowitą historię. Najczęściej tragiczną. To są doświadczenia powszechne. Była II wojna światowa, a potem represje stalinowskie. Szacuje się, że przez więzienia i obozy przeszło ok. 1,5 mln Polaków. W każdej rodzinie jest więc ktoś, kto ucierpiał – podkreśla organizator Festiwalu NNW.

W tygodniku przeczytać można również komentarze bieżących wydarzeń pióra Katarzyny Zybertowicz, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej. W najnowszym numerze „Sieci” także prezent dla czytelników – piękna mapa samochodowa II Rzeczpospolitej.

