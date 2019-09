1,2 mld zł na budowy odcinków S19

W piątek zostanie podpisana umowa z GDDKiA o dofinansowanie kwotą 1,2 mld zł z środków unijnych budowy odcinków S19, z Lublina do Kraśnika i z Kraśnika do Janowa Lubelskiego - poinformował we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Soboń mówił we wtorek w TVP Info o dumie z tego, że można rozpoczynać budowę kolejnych odcinków S19, czyli Via Carpatii.

Właśnie S19 to jest nasza sztandarowa inwestycja dla Polski wschodniej. W piątek, mogę to już dzisiaj zapowiedzieć, podpiszę umowę - jako ministerstwo inwestycji i rozwoju - z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na finansowanie środkami europejskimi tych dwóch odcinków; Lublin-Kraśnik, Kraśnik-Janów na kwotę 1,2 mld zł - powiedział Soboń.

Dodał, że to gigantyczne wsparcie środkami europejskimi. Soboń zarzucił poprzedniej ekipie, że nie wpisała tej drogi do sieci bazowej TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej).

Stąd też nasze zabiegi, aby ona się tam znalazła. Mogę powiedzieć, że chcemy zapewnić jej też finansowanie środkami europejskimi w nowej perspektywie. To jest dla nas priorytet - powiedział.

Podkreślił, że z pełną determinacją jest budowana siatka dróg ekspresowych, a kończone są autostrady.

W zeszłym tygodniu ruszyły prace na obwodnicy Janowa Lubelskiego i odcinku od Janowa Lubelskiego do węzła Lasy Janowskie, o łącznej długości 15 km. To dwa kolejne z 12 odcinków, na który podzielona została trasa Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, których budowę rozpoczęto. W sierpniu oficjalnie zainaugurowano budowę odcinka tej trasy między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim.

Dla jeszcze jednego odcinka Via Carpatii w województwie lubelskim wydano już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), kolejne dwie decyzje spodziewane są wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego procedowane są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków S19 kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą. Po ukończeniu realizowanych obecnie odcinków blisko 160 km trasy pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód i Lublin Sławinek będzie można przejechać w około 90 minut. Kolejne 70 minut potrwa przejazd około 140 kilometrów S17 do węzła Zakręt pod Warszawą.

Via Carpatia ma na terenie Polski liczyć 701 km (wraz z odnogami prowadzącymi m.in. do polskich portów - 1621 km). Trasa w woj. warmińsko-mazurskim będzie liczyła 43 km, w podlaskim - 256 km, w mazowieckim - 32 km, w lubelskim 200 km i 180 km w woj. podkarpackim. Jej koszt szacowany jest na 28,3 mld zł, czyli 6,6 mld euro.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ten szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W projekt zaangażowana jest także Turcja. Odnoga Via Carpatii z regionu Sofii w Bułgarii ma skierować się przez Płowdiw w kierunku granicy bułgarsko-tureckiej, a następnie dotrzeć do Stambułu.

