Za 4 lata Polska będzie niezależna w dostawach ropy

Zakończenie prac przy budowie zbiorników na ropę w Gdańsku w 2020 roku oraz oddanie do końca 2023 roku II nitki rurociągu pomorskiego zapewni Polsce osiągnięcie niezależności w obszarze dostaw ropy naftowej, podał PERN.

Dwa zbiorniki po 100 tys. m3 w Bazie Gdańsk mają zostać oddane wiosną 2020 roku. Zakończyła się próba hydrostatyczna pierwszego z nich, a próba hydrostatyczna drugiego zbiornika jest w trakcie. Prace zostaną ukończone w kwietniu 2020 roku, poinformowano.

Z kolei w Terminalu Naftowym Gdańsk trwa montaż konstrukcji pięciu zbiorników o łącznej pojemności 390 tys. m3. Budowa potrwa do października 2020 roku.

PERN ma dziś zadanie doprowadzić do pełnego zróżnicowania kierunków dostaw surowca do Polski, co wykonuje skutecznie od kilku lat. Fundamentem jest zbudowanie II nitki rurociągu pomorskiego, co umożliwi przede wszystkim rafinerii w Płocku całkowitą swobodę i wolność wyboru surowca, który będzie tam przerabiany. Te łącznie prawie 3 mld zł nakładów to prawdziwa rewolucja, którą ewolucyjnie wprowadzamy. W 2023 roku będziemy mieli tę wizję praktycznie zrealizowaną - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas spotkania z dziennikarzami w bazie surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim.