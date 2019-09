Wojsko kupuje rakiety Feniks

Zamówione pociski rakietowe 122 mm Feniks wzmocnią zdolności Wojska Polskiego, gdyż mają zasięg niemal dwa razy dłuższy od dotychczas wykorzystywanych - podkreślił w czwartek w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) szef MON Mariusz Błaszczak.

W zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), podpisano w czwartek umowę na dostawę dla wojska pocisków rakietowych 122 mm Feniks o zwiększonej donośności. Umowa dotyczy zakupu 820 pocisków o wartości prawie 25 mln zł. Amunicję będzie można stosować w wyrzutniach WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21. Rakiety są przeznaczone do przenoszenia głowic odłamkowo-burzących.

Jak dodał, wartość kontraktów kierowanych przez wojsko do polskich zakładów zbrojeniowych w roku ubiegłym wyniosła 3 961 mln zł. W tym roku było to już 6 851 mln zł. „To wartość kontraktów lokowanych przez agendy MON w polskim przemyśle zbrojeniowym” - podkreślił szef resortu obrony.

Błaszczak odniósł się też do doniesień medialnych, w których krytycznie oceniane są zakupy realizowane przez resort w polskiej zbrojeniówce.

Jak podkreślił, „jest to o tyle istotne, że chodzi tu o miejsca pracy” - w zakładach Mesko, ale i w innych firmach zbrojeniowych.

Kiedy rząd PO-PSL mówił o dostarczeniu śmigłowców (Caracal) powiedział wprost, że nie zależało mu na miejscach pracy w Polsce. Gdyby kontrakt doszedł do skutku, to zamknięte zostałyby zakłady w Mielcu i w Świdniku. Ja doprowadziłem do tego, że Wojsko Polskie zamówiło śmigłowce w Mielcu dla Wojsk Specjalnych i w Świdniku dla Marynarki Wojennej - zauważył Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że takimi decyzjami „można wpływać pozytywnie na rozwój polskich przedsiębiorstw”. Przypomniał, że Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 r. „opiewa na rekordowa kwotę” 185 mld zł. „A wiec można, tylko trzeba chcieć i potrafić. (…) Rząd PiS chce i potrafi” - oświadczył.

Mówiąc o podpisanej umowie na dostarczenie pocisków rakietowych 122 mm Feniks, Błaszczak odniósł się do komentarzy internautów, że 820 pocisków do wyrzutni WR-40 Langusta „to mało”.

To jest potwierdzenie zdolności zakładów Mesko do produkcji takich pocisków. To jest pierwszy etap . To jest wstęp do kolejnych zamówień - przekonywał.