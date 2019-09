Jest "Piątka Morawieckiego" dla przedsiębiorców

Dziś przedstawiamy Pakt dla przedsiębiorców, bo nie boimy się odważnych i mądrych rozwiązań, które będą służyły polskiemu kapitałowi. Odkładamy do lamusa mit, fałsz, że kapitał nie miał mieć narodowości. Wiemy, że polska własność musi tworzyć się dzięki naszym przedsiębiorcom. Ale nie mniej ważne jest to, by Polacy zarabiali godnie. Dlatego będziemy kontynuować naszą rewolucję godności. Neoliberałowie spod znaku Balcerowicza, Schetyny, mówią, że podnoszenie płacy minimalnej jest absurdalne i szkodliwe. Oni czytają swoje pożółkłe karteczki sprzed 20. lat. My wiemy, jak podnoszenie płac jest ważne. W budżecie zaplanowaliśmy podwyżki dla budżetówki na poziomie 6 proc. W czasach rządu PO-PSL nie było żadnych podwyżek. Gdzie jest wiarygodność? Wiarygodność jest po stronie Zjednoczonej Prawicy – mówił Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS w Katowicach.

Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, państwo będzie dbało o mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Będzie to robić m.in. poprzez walkę z patologiami, które uniemożliwiały rozwój małych firm. Ale Morawiecki przedstawił także i bardziej konkretne propozycje.

Mamy takie punkty jak 500 złotych dla wszystkich małych przedsiębiorców. To średnia ulga w płatności na ZUS. Tego nigdy nie było. Polega na tym, że dla przedsiębiorców, którzy mają przychody do 10 tys. zł, a dochody do 6 tys. złotych miesięcznie, będą mieli zryczałtowaną składkę na ZUS -— mówił premier.

Jednocześnie przypomniał, że zasady naliczania ZUS dla przedsiębiorców, którzy zarabiają 10 tys. zł i więcej, się nie zmieniły.

Warto przypomnieć, jaka partia podniosła składki na ZUS. W 2012 roku zrobiła to partia pana Grzegorza Schetyny. Odwróciła zmiany wdrożone przez premiera Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Morawiecki - podkreślił.

Zapowiedział także korzystne zmiany dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtowo.

My podnosimy ryczałt do poziomu 1 mln euro, a wkrótce 2 mln euro. To wydatek z budżetu nawet 2 mld euro. Przeznaczamy środki z budżetu na rozwój firm. Podnosimy możliwość rozliczania się na 9 proc. CIT. To zdecydowana poprawa dla tysięcy firm. To pewien koszt dla budżetu, ale uniesiemy go, bo mamy sprawne państwo i dobrze zarządzane finanse publiczne – powiedział Morawiecki.

Premier powiedział, że PiS chce zmienić państwo na nowoczesne, oparte na innowacyjnych firmach. Państwo będzie wspierać m.in. przemysły kreaytwne.