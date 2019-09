Prezes KGHM: Lepsza sytuacja w Sierra Gorda

Poprzez optymalizacje organizacyjne, technologiczne, większa obecność polskiego nadzoru i polskich inżynierów udało nam się bez dodatkowych kosztów znacznie poprawić produkcję kopalni Sierra Gorda w Chile - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Udało nam się przez rok znacznie podnieść skalę produkcji Sierra Gorda - to są 15 proc. wzrosty produkcji rok do roku, bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych, poprzez optymalizacje organizacyjne, poprzez optymalizacje technologiczne, poprzez większą obecność polskiego nadzoru i polskich inżynierów - to daje takie efekty - podkreślił Chludziński, pytany o działania ws. inwestycji spółki w Chile.