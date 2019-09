Amerykańska ropa płynie do Orlenu

W październiku do płockiej rafinerii PKN Orlen trafi kolejna dostawa 100 tys. ton amerykańskiej ropy WTI. Spółka analizuje możliwość włączenia dostaw z tego kierunku na stałe - poinformował Orlen.

W ramach dostaw spot w październiku do płockiej rafinerii trafi blisko 100 tys. ton amerykańskiej ropy. PKN Orlen analizuje możliwości włączenia kierunku amerykańskiego na stałe do swojego portfela dostaw ropy - napisano w komunikacie.

Spółka przypomniała, że na początku tego roku amerykańska ropa została już przerobiona w zakładach Orlenu w Czechach i na Litwie.

Wykorzystujemy każdą możliwość podjęcia szerszej współpracy z nowymi i sprawdzonymi dostawcami, bo to zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Im bardziej zróżnicowane źródła pochodzenia ropy naftowej, tym większa elastyczność handlowa i wyższa odporność na wahania cen surowca. Politykę dywersyfikacji prowadzimy z perspektywy Grupy Kapitałowej, co sprawia, że jesteśmy w stanie wynegocjować lepsze warunki współpracy - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Daniel Obajtek.

Koncern podkreśla, że obecnie 50 proc. surowca przerabianego w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku rosyjskiego, a w przypadku całej grupy to już ponad 40 proc. Jeszcze w latach 2012-2013 udział ropy spoza kierunku wschodniego w produkcji rafineryjnej całej grupy kapitałowej wynosił ledwie 5 proc. - zaznaczono.

Jak zaznaczono, koncern „konsekwentnie analizuje” nowe możliwości dywersyfikacji oraz „komplementarność” różnych gatunków ropy z możliwościami technologicznymi swoich rafinerii.

Dodano, że zakup gatunku lekkiej i słodkiej ropy jaką jest WTI (West Texas Intermediate) wpływa na wzrost uzysków. Charakteryzuje się on bowiem bardzo dobrymi parametrami gęstości i zawartości siarki, co sprawia, że w procesie przerobu uzyskuje się z niej m.in. dużą ilość tzw. produktów białych.

Orlen jako pierwszy sprowadził do Polski surowiec z USA po zniesieniu obowiązującego od lat 70-tych XX wieku embarga na jego eksport. Wtedy został on skierowany po raz pierwszy do przerobu w płockiej rafinerii. Obecnie rafinerie grupy zaopatrywane są w ropę na bazie kontraktów długoterminowych z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i Rosji oraz dostaw spotowych, m.in. z Angoli, Nigerii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zasoby ropy w USA szacowane są na 39,2 mld baryłek. Od czasu rewolucji łupkowej w USA systematycznie rośnie wydobycie ropy. O ile w 2010 r. było to 5,4 mln baryłek dziennie (w tym ropy łupkowej 0,6 mln baryłek), o tyle w 2018 r 10,8 mln baryłek dziennie, w tym z łupków - 5,6 mln baryłek.

PAP, MS