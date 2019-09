EZT i tramwaj - nowe pojazdy Pesa na targach TRAKO

Pięcioczłonowy Elf 2 dla województwa wielkopolskiego oraz najnowszy tramwaj Twist dla Gorzowa Wielkopolskiego – to nowości Pesy, zaprezentowane podczas rozpoczętych 24 września Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019 w Gdańsku.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu portfolio produktów i dopracowaniu tych konstrukcji, w których mamy największe doświadczenie. Nowe pojazdy są lżejsze, lepiej dopracowane i zużywają mniej energii – mówi Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.

Obie konstrukcje dzięki wieloletniemu doświadczeniu Pesy wyróżniają się zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, systemów informatycznych, jak również posiadają liczne udogodnienia dla pasażerów.

Najnowsze Twisty to tramwaje spełniające wymogi stawiane taborowi w kontekście niskoemisyjnego transportu. Niskopodłogowe, lżejsze od poprzedników, wyposażone w falowniki trakcyjne, które umożliwiają odzyskiwanie energii podczas hamowania, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji opartej na 3 wózkach o zmiennych stopniach usprężynowania, ograniczono również zużycie kół oraz torowiska. Nowy tramwaj dla Gorzowa Wielkopolskiego został wyposażony w system diagnostyki on-line zgodnie z najnowszymi trendami Internetu Rzeczy (IoT), dzięki czemu można zdalnie monitorować jego stan, na bieżąco sprawdzać parametry eksploatacyjne, a także zawczasu przewidywać konieczność serwisu i wymiany wybranych części. Gorzowskie Twisty z myślą o pasażerach są ponadto wyposażone w Wi-fi oraz gniazdka do ładowarek w standardzie USB. Design i zaprojektowane funkcjonalności gorzowskiego Twista docenił Instytut Wzornictwa przemysłowego przyznając mu tytuł Dobry Wzór 2018.

Na torowisku targowym można też obejrzeć najnowszy pojazd 48We, czyli pięcioczłonowy Elf 2 dla województwa wielkopolskiego. Nowy pojazd spełnia najnowsze przepisy homologacyjne zgodne z normami TSI, w tym również w zakresie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Najnowszy Elf 2 jest przystosowany do obsługi Europejskiego System Sterowania Pociągiem (ETCS) na poziomie 2, (baseline w wersji 3.4.0.), dzięki czemu jest już dostosowany do obsługi systemu łączności GSM-R, który jest dopiero wdrażany na polskiej sieci. Prędkość eksploatacyjna Elfa 2 wynosi 160 km/h, a w zależności od potrzeb przewoźnika pojazdy produkowane są w wersjach od 2 do 5 członów i mogą mieć od 100 do prawie 300 miejsc siedzących.